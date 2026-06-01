Aktie kaufen oder verkaufen
BMW Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Sina Schuldt - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur BMW Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die BMW Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die BMW Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der BMW Aktie beträgt 93,13€. Die BMW Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +24,42 %.
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Analysten und Kursziele für die BMW Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|92,00Euro
|+22,91 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|100,00EUR
|+33,60 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|108,00EUR
|+44,29 %
|04.05.2026
|RBC
|84,00EUR
|+12,22 %
|06.05.2026
|BERENBERG
|86,00EUR
|+14,90 %
|06.05.2026
|JEFFERIES
|90,00EUR
|+20,24 %
|06.05.2026
|JEFFERIES
|92,00EUR
|+22,91 %
|06.05.2026
|UBS
|88,00EUR
|+17,57 %
|06.05.2026
|UBS
|88,00EUR
|+17,57 %
|06.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|108,00EUR
|+44,29 %
|06.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|108,00EUR
|+44,29 %
|06.05.2026
|JPMORGAN
|100,00EUR
|+33,60 %
|06.05.2026
|BARCLAYS
|82,00EUR
|+9,55 %
|07.05.2026
|RBC
|84,00EUR
|+12,22 %
|12.05.2026
|UBS
|88,00EUR
|+17,57 %
|13.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|28.05.2026
|JEFFERIES
|92,00EUR
|+22,91 %
|28.05.2026
-0,88 %
-1,09 %
-2,83 %
-13,80 %
-4,42 %
-26,86 %
-13,92 %
-1,30 %
+360,11 %
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