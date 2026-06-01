BNP Paribas (A) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur BNP Paribas (A) Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die BNP Paribas (A) Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die BNP Paribas (A) Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die BNP Paribas (A) Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der BNP Paribas (A) Aktie beträgt 103,00€. Die BNP Paribas (A) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +11,54 %.