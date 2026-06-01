Aktie kaufen oder verkaufen
BBVA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur BBVA Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die BBVA Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die BBVA Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der BBVA Aktie beträgt 21,67€. Die BBVA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +8,20 %.
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Analysten und Kursziele für die BBVA Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|21,00EUR
|+4,87 %
|-
|BARCLAYS
|20,00EUR
|-0,12 %
|01.05.2026
|GOLDMAN SACHS
|26,00EUR
|+29,84 %
|01.05.2026
|RBC
|20,00EUR
|-0,12 %
|11.05.2026
|JPMORGAN
|23,00EUR
|+14,86 %
|14.05.2026
|BARCLAYS
|20,00EUR
|-0,12 %
|17.05.2026
+0,05 %
+2,16 %
+7,08 %
+3,58 %
+52,42 %
+227,15 %
+289,70 %
+250,02 %
+68,09 %
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