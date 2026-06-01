BBVA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur BBVA Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die BBVA Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die BBVA Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der BBVA Aktie beträgt 21,67€. Die BBVA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +8,20 %.