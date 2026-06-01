Aktie kaufen oder verkaufen
BP Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Dongyu Xu - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur BP Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die BP Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die BP Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die BP Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der BP Aktie beträgt 7,51€. Die BP Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +25,71 %.
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Analysten und Kursziele für die BP Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|UBS
|7,00GBP
|+35,38 %
|08.05.2026
|RBC
|7,00GBP
|+35,38 %
|10.05.2026
|JEFFERIES
|6,00GBP
|+16,04 %
|20.05.2026
|JEFFERIES
|6,00GBP
|+16,04 %
|26.05.2026
|BARCLAYS
|6,00GBP
|+16,04 %
|26.05.2026
|RBC
|7,00GBP
|+35,38 %
|26.05.2026
+1,50 %
-2,31 %
-7,65 %
+5,09 %
+39,49 %
+13,33 %
+67,09 %
+26,06 %
+48,11 %
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