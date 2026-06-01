BP Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur BP Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die BP Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die BP Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die BP Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der BP Aktie beträgt 7,51€. Die BP Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +25,71 %.