Aktie kaufen oder verkaufen
Banco Santander Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Peter Kneffel - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Banco Santander Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Banco Santander Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Banco Santander Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Banco Santander Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Banco Santander Aktie beträgt 12,20€. Die Banco Santander Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,32 %.
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Analysten und Kursziele für die Banco Santander Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|12,00EUR
|+11,46 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|05.05.2026
|GOLDMAN SACHS
|13,00EUR
|+20,75 %
|07.05.2026
|RBC
|12,00EUR
|+11,46 %
|11.05.2026
|BARCLAYS
|12,00EUR
|+11,46 %
|17.05.2026
|UBS
|12,00EUR
|+11,46 %
|18.05.2026
-1,11 %
+1,90 %
+4,78 %
+1,39 %
+52,42 %
+252,10 %
+214,03 %
+172,12 %
+100,56 %
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