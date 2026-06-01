Aktie kaufen oder verkaufen
Continental Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Continental Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Continental Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Continental Aktie beträgt 76,91€. Die Continental Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +8,64 %.
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Analysten und Kursziele für die Continental Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|70,00EUR
|-1,12 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|66,00EUR
|-6,77 %
|06.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|66,00EUR
|-6,77 %
|06.05.2026
|BERENBERG
|74,00EUR
|+4,53 %
|06.05.2026
|BARCLAYS
|72,00EUR
|+1,71 %
|06.05.2026
|JEFFERIES
|75,00EUR
|+5,95 %
|06.05.2026
|JPMORGAN
|75,00EUR
|+5,95 %
|06.05.2026
|UBS
|90,00EUR
|+27,14 %
|06.05.2026
|UBS
|90,00EUR
|+27,14 %
|06.05.2026
|JPMORGAN
|78,00EUR
|+10,19 %
|08.05.2026
|UBS
|90,00EUR
|+27,14 %
|22.05.2026
+0,99 %
+4,29 %
+15,42 %
-1,03 %
+21,48 %
+48,45 %
-13,72 %
-45,92 %
+1.468,23 %
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