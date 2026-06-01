Aktie kaufen oder verkaufen
Cenit Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Cenit Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Cenit Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Cenit Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Cenit Aktie beträgt 15,00€. Die Cenit Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +55,28 %.
Analysten und Kursziele für die Cenit Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Cosmin Filker
|-
|-
|-
|GBC
|-
|-
|-
|Analyst
|14,00Euro
|+44,93 %
|-
|GBC
|16,00Euro
|+65,63 %
|-
-1,04 %
+27,82 %
+44,51 %
+56,09 %
+13,79 %
-24,08 %
-30,86 %
-48,97 %
-32,93 %
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