Aktie kaufen oder verkaufen
CEWE Stiftung Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: CEWE Stiftung & Co. KGaA
Aktuelle Analystenmeinungen zur CEWE Stiftung Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die CEWE Stiftung Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die CEWE Stiftung Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der CEWE Stiftung Aktie beträgt 133,14€. Die CEWE Stiftung Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +29,77 %.
Analysten und Kursziele für die CEWE Stiftung Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|126,00Euro
|+22,81 %
|-
|Analyst
|140,00Euro
|+36,45 %
|-
|BAADER BANK
|126,00EUR
|+22,81 %
|11.05.2026
|BAADER BANK
|126,00EUR
|+22,81 %
|12.05.2026
|WARBURG RESEARCH
|149,00EUR
|+45,22 %
|12.05.2026
|BAADER BANK
|126,00EUR
|+22,81 %
|18.05.2026
|WARBURG RESEARCH
|139,00EUR
|+35,48 %
|22.05.2026
-0,39 %
+1,78 %
+8,86 %
+3,93 %
+2,38 %
+15,18 %
-22,75 %
+70,71 %
+7.940,91 %
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