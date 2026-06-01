Aktie kaufen oder verkaufen
Mercedes-Benz Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Matthias Balk - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Mercedes-Benz Group Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Mercedes-Benz Group Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Mercedes-Benz Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Mercedes-Benz Group Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group Aktie beträgt 62,75€. Die Mercedes-Benz Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,62 %.
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Analysten und Kursziele für die Mercedes-Benz Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|74,00EUR
|+42,24 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|61,00EUR
|+17,25 %
|04.05.2026
|JEFFERIES
|60,00EUR
|+15,33 %
|06.05.2026
|JPMORGAN
|70,00EUR
|+34,55 %
|08.05.2026
|RBC
|56,00EUR
|+7,64 %
|11.05.2026
|UBS
|55,00EUR
|+5,72 %
|13.05.2026
|RBC
|56,00EUR
|+7,64 %
|20.05.2026
|JPMORGAN
|70,00EUR
|+34,55 %
|21.05.2026
-0,58 %
+3,17 %
+6,37 %
-8,96 %
-0,42 %
-25,82 %
-18,71 %
+1,54 %
+167,81 %
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