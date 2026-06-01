Aktie kaufen oder verkaufen
Deutz Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: DEUTZ AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutz Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Deutz Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutz Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Deutz Aktie beträgt 12,33€. Die Deutz Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,36 %.
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Analysten und Kursziele für die Deutz Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Berenberg Bank
|13,00Euro
|+24,76 %
|-
|DZ Bank
|11,00Euro
|+5,57 %
|-
|BERENBERG
|13,00EUR
|+24,76 %
|08.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|11.05.2026
+0,10 %
+7,05 %
+5,09 %
-14,47 %
+41,40 %
+88,19 %
+49,86 %
+141,89 %
-43,60 %
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