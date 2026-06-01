Deutz Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutz Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Deutz Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutz Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutz Aktie beträgt 12,33€. Die Deutz Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,36 %.