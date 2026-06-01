Aktie kaufen oder verkaufen
DHL Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Jens Schlüter - Deutsche Post DHL
Aktuelle Analystenmeinungen zur DHL Group Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die DHL Group Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die DHL Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die DHL Group Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group Aktie beträgt 51,58€. Die DHL Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,24 %.
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Analysten und Kursziele für die DHL Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|52,00Euro
|+2,06 %
|-
|Deutsche Bank
|56,00Euro
|+9,91 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|48,00EUR
|-5,79 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|56,00EUR
|+9,91 %
|-
|JEFFERIES
|52,00EUR
|+2,06 %
|05.05.2026
|WARBURG RESEARCH
|48,00EUR
|-5,79 %
|05.05.2026
|BARCLAYS
|55,00EUR
|+7,95 %
|05.05.2026
|BARCLAYS
|55,00EUR
|+7,95 %
|18.05.2026
|UBS
|46,00EUR
|-9,72 %
|21.05.2026
|BARCLAYS
|55,00EUR
|+7,95 %
|21.05.2026
|JEFFERIES
|52,00EUR
|+2,06 %
|28.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|44,00EUR
|-13,64 %
|30.04.2026
+0,71 %
+2,47 %
+2,02 %
+4,00 %
+30,05 %
+19,95 %
-9,09 %
+94,27 %
+139,35 %
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