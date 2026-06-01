Aktie kaufen oder verkaufen
1&1 Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: 1&1 AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur 1&1 Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die 1&1 Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die 1&1 Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die 1&1 Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der 1&1 Aktie beträgt 24,40€. Die 1&1 Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,67 %.
Analysten und Kursziele für die 1&1 Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|27,00EUR
|+18,03 %
|-
|BARCLAYS
|20,00EUR
|-12,57 %
|12.05.2026
|UBS
|25,00EUR
|+9,29 %
|12.05.2026
|BERENBERG
|30,00EUR
|+31,15 %
|13.05.2026
|BARCLAYS
|20,00EUR
|-12,57 %
|20.05.2026
-0,22 %
-2,99 %
+0,22 %
-4,61 %
+24,86 %
+126,14 %
-13,37 %
-38,19 %
+28,35 %
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