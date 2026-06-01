Aktie kaufen oder verkaufen
Duerr Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Dürr AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Duerr Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Duerr Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Duerr Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Duerr Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Duerr Aktie beträgt 30,83€. Die Duerr Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +47,88 %.
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Analysten und Kursziele für die Duerr Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|37,00Euro
|+77,46 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|25,00EUR
|+19,90 %
|-
|UBS
|22,00EUR
|+5,52 %
|12.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|36,00EUR
|+72,66 %
|12.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|37,00EUR
|+77,46 %
|12.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|13.05.2026
|WARBURG RESEARCH
|28,00EUR
|+34,29 %
|13.05.2026
+0,24 %
-1,19 %
-1,65 %
-12,73 %
-8,73 %
-24,55 %
-38,38 %
-40,13 %
+212,83 %
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