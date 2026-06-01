Aktie kaufen oder verkaufen
Airbus Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: João Macedo - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Airbus Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Airbus Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Airbus Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Airbus Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Airbus Aktie beträgt 208,86€. Die Airbus Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,32 %.
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Analysten und Kursziele für die Airbus Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|185,00Euro
|+3,03 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|226,00EUR
|+25,86 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|226,00EUR
|+25,86 %
|-
|BARCLAYS
|220,00EUR
|+22,52 %
|05.05.2026
|JEFFERIES
|185,00EUR
|+3,03 %
|07.05.2026
|RBC
|200,00EUR
|+11,38 %
|07.05.2026
|BARCLAYS
|220,00EUR
|+22,52 %
|25.05.2026
-1,52 %
+5,56 %
+2,45 %
-0,14 %
+10,75 %
+46,01 %
+68,58 %
+221,44 %
+871,84 %
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