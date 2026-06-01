Airbus Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Airbus Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Airbus Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Airbus Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Airbus Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Airbus Aktie beträgt 208,86€. Die Airbus Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,32 %.