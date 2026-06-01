Aktie kaufen oder verkaufen
Elmos Semiconductor Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Elmos Semiconductor SE
Aktuelle Analystenmeinungen zur Elmos Semiconductor Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Elmos Semiconductor Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Elmos Semiconductor Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Elmos Semiconductor Aktie beträgt 206,00€. Die Elmos Semiconductor Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,47 %.
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Analysten und Kursziele für die Elmos Semiconductor Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BERENBERG
|215,00EUR
|+20,52 %
|05.05.2026
|WARBURG RESEARCH
|180,00EUR
|+0,90 %
|05.05.2026
|WARBURG RESEARCH
|210,00EUR
|+17,71 %
|05.05.2026
|WARBURG RESEARCH
|210,00EUR
|+17,71 %
|05.05.2026
|BERENBERG
|215,00EUR
|+20,52 %
|07.05.2026
-0,22 %
-6,16 %
-2,39 %
+22,31 %
+164,41 %
+168,76 %
+406,48 %
+1.391,13 %
+694,67 %
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