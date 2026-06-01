Enel Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Enel Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Enel Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Enel Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Enel Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Enel Aktie beträgt 9,17€. Die Enel Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -5,22 %.