Aktie kaufen oder verkaufen
Enel Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Antonio Gravante - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Enel Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Enel Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Enel Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Enel Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Enel Aktie beträgt 9,17€. Die Enel Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -5,22 %.
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Analysten und Kursziele für die Enel Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|10,00Euro
|+3,39 %
|-
|RBC
|8,00EUR
|-17,29 %
|05.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|9,00EUR
|-6,95 %
|07.05.2026
|RBC
|8,00EUR
|-17,29 %
|07.05.2026
|JEFFERIES
|10,00EUR
|+3,39 %
|07.05.2026
|JPMORGAN
|10,00EUR
|+3,39 %
|07.05.2026
-1,05 %
+0,44 %
-1,59 %
-5,10 %
+22,00 %
+66,19 %
+22,40 %
+140,86 %
+52,98 %
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