Aktie kaufen oder verkaufen
CTS Eventim Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur CTS Eventim Aktie im Überblick.
15 Analysten empfehlen die CTS Eventim Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die CTS Eventim Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der CTS Eventim Aktie beträgt 97,21€. Die CTS Eventim Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +56,86 %.
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Analysten und Kursziele für die CTS Eventim Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|100,00Euro
|+61,36 %
|-
|JPMorgan
|95,00Euro
|+53,29 %
|-
|UBS
|100,00Euro
|+61,36 %
|-
|UBS
|100,00Euro
|+61,36 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|96,00EUR
|+54,90 %
|-
|BERENBERG
|88,00EUR
|+41,99 %
|04.05.2026
|JPMORGAN
|95,00EUR
|+53,29 %
|06.05.2026
|UBS
|100,00EUR
|+61,36 %
|19.05.2026
|JEFFERIES
|100,00EUR
|+61,36 %
|21.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|94,00EUR
|+51,67 %
|28.05.2026
|JEFFERIES
|100,00EUR
|+61,36 %
|28.05.2026
|JPMORGAN
|95,00EUR
|+53,29 %
|28.05.2026
|UBS
|100,00EUR
|+61,36 %
|28.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|29.05.2026
|BARCLAYS
|98,00EUR
|+58,13 %
|29.05.2026
-2,34 %
+9,66 %
+10,63 %
-8,23 %
-41,53 %
-2,12 %
+11,36 %
+101,45 %
+889,39 %
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