Aktie kaufen oder verkaufen
Fedex Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Fedex Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Fedex Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Fedex Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fedex Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Fedex Aktie beträgt 447,17€. Die Fedex Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +8,60 %.
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Analysten und Kursziele für die Fedex Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|446,00USD
|+8,32 %
|04.05.2026
|BARCLAYS
|450,00USD
|+9,29 %
|10.05.2026
|JPMORGAN
|432,00USD
|+4,92 %
|11.05.2026
|BARCLAYS
|450,00USD
|+9,29 %
|21.05.2026
|UBS
|445,00USD
|+8,08 %
|21.05.2026
|JPMORGAN
|460,00USD
|+11,72 %
|26.05.2026
-15,61 %
+5,16 %
+6,65 %
+9,64 %
+79,66 %
+69,98 %
+36,99 %
+140,04 %
+1.428,75 %
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