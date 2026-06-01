Aktie kaufen oder verkaufen
Fresenius Medical Care Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
Aktuelle Analystenmeinungen zur Fresenius Medical Care Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Fresenius Medical Care Aktie zu verkaufen. 5 Analysten empfehlen die Fresenius Medical Care Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Fresenius Medical Care Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fresenius Medical Care Aktie mit verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Medical Care Aktie beträgt 37,83€. Die Fresenius Medical Care Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,11 %.
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Analysten und Kursziele für die Fresenius Medical Care Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|32,00Euro
|-13,63 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|40,00EUR
|+7,96 %
|-
|JPMORGAN
|37,00EUR
|-0,13 %
|01.05.2026
|JEFFERIES
|32,00EUR
|-13,63 %
|05.05.2026
|JPMORGAN
|37,00EUR
|-0,13 %
|05.05.2026
|JPMORGAN
|37,00EUR
|-0,13 %
|05.05.2026
|UBS
|37,00EUR
|-0,13 %
|05.05.2026
|BARCLAYS
|46,00EUR
|+24,16 %
|05.05.2026
|GOLDMAN SACHS
|38,00EUR
|+2,56 %
|05.05.2026
|GOLDMAN SACHS
|41,00EUR
|+10,66 %
|05.05.2026
|BARCLAYS
|46,00EUR
|+24,16 %
|06.05.2026
|JEFFERIES
|31,00EUR
|-16,33 %
|07.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|08.05.2026
-1,67 %
-4,57 %
-3,48 %
-3,73 %
-24,99 %
-6,38 %
-42,81 %
-52,10 %
+90,36 %
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