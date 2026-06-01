🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSwiss Life Holding AktievorwärtsNachrichten zu Swiss Life Holding
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Swiss Life Holding beendet Aktienrückkauf – Was bedeutet das für Anleger?

    Swiss Life meldet den erfolgreichen Abschluss ihres umfangreichen Aktienrückkaufprogramms und bestätigt damit die geplante Kapitalherabsetzung.

    Swiss Life Holding beendet Aktienrückkauf – Was bedeutet das für Anleger?
    Foto: adobe.stock.com
    • Swiss Life hat das am 3. Dezember 2024 angekündigte Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen; Zweck war die Kapitalherabsetzung.
    • Die Rückkäufe erfolgten seit dem 9. Dezember 2024 und wurden mit Mitteilung vom 1. Juni 2026 als abgeschlossen erklärt.
    • Insgesamt wurden 910’273 eigene Aktien zurückgekauft.
    • Durchschnittspreis pro Aktie: CHF 823.93; das angestrebte Volumen von CHF 750 Millionen wurde erreicht.
    • Detaillierte Informationen sind auf der Website der Swiss Life-Gruppe (u. a. swisslife.com/medienmitteilungen) verfügbar; Media Relations: +41 43 284 77 77 / media.relations@swisslife.ch; Investor Relations: +41 43 284 52 76 / investor.relations@swisslife.ch.
    • Swiss Life ist ein führender europäischer Vorsorge- und Finanzdienstleister mit Sitz in Zürich, an der SIX kotiert (SLHN), rund 11’000 Mitarbeitenden und etwa 17’000 Beraterinnen und Beratern.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Swiss Life Holding ist am 01.09.2026.

    Der Kurs von Swiss Life Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 929,40EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,50 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 926,60EUR das entspricht einem Minus von -0,30 % seit der Veröffentlichung.


    Swiss Life Holding

    +0,28 %
    -1,22 %
    -7,50 %
    -3,50 %
    +5,39 %
    +70,81 %
    +116,64 %
    +307,04 %
    +1.104,42 %
    ISIN:CH0014852781WKN:778237
    Swiss Life Holding direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Swiss Life Holding beendet Aktienrückkauf – Was bedeutet das für Anleger? Swiss Life meldet den erfolgreichen Abschluss ihres umfangreichen Aktienrückkaufprogramms und bestätigt damit die geplante Kapitalherabsetzung.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     