Swiss Life Holding beendet Aktienrückkauf – Was bedeutet das für Anleger?
Swiss Life meldet den erfolgreichen Abschluss ihres umfangreichen Aktienrückkaufprogramms und bestätigt damit die geplante Kapitalherabsetzung.
Foto: adobe.stock.com
- Swiss Life hat das am 3. Dezember 2024 angekündigte Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen; Zweck war die Kapitalherabsetzung.
- Die Rückkäufe erfolgten seit dem 9. Dezember 2024 und wurden mit Mitteilung vom 1. Juni 2026 als abgeschlossen erklärt.
- Insgesamt wurden 910’273 eigene Aktien zurückgekauft.
- Durchschnittspreis pro Aktie: CHF 823.93; das angestrebte Volumen von CHF 750 Millionen wurde erreicht.
- Detaillierte Informationen sind auf der Website der Swiss Life-Gruppe (u. a. swisslife.com/medienmitteilungen) verfügbar; Media Relations: +41 43 284 77 77 / media.relations@swisslife.ch; Investor Relations: +41 43 284 52 76 / investor.relations@swisslife.ch.
- Swiss Life ist ein führender europäischer Vorsorge- und Finanzdienstleister mit Sitz in Zürich, an der SIX kotiert (SLHN), rund 11’000 Mitarbeitenden und etwa 17’000 Beraterinnen und Beratern.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Swiss Life Holding ist am 01.09.2026.
Der Kurs von Swiss Life Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 929,40EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,50 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 926,60EUR das entspricht einem Minus von -0,30 % seit der Veröffentlichung.
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