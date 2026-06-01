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    JEFFERIES stuft ASML auf 'Hold'

    JEFFERIES stuft ASML auf 'Hold'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ASML auf "Hold" belassen. Janardan Menon stattete zahlreichen europäischen Halbleiterunternehmen in dieser Woche einen Besuch ab, wie er am Sonntag schrieb. Alle seien ziemlich optimistisch gewesen hinsichtlich der KI-bezogenen Nachfrage und eines zyklischen Aufschwungs der Branche. Der aus der Berichtssaison ersichtliche positive Trend aus dem ersten Quartal habe sich im zweiten fortgesetzt. Bei ASML gebe es intensive Diskussionen um möglicherweise zu geringe Kapazitäten für Standard-EUV-Technologie (Low-NA) für 2027 und die Folgejahre. Die Niederländer seien in engem Kontakt mit den Kunden, um die Kapazität bei erkennbarem Bedarf über 90 Anlagen hinaus aufzustocken. Man befürchte aber, dass eine solche Nachfrage nur temporär sein dürfte. Die Adaption der nächsten Lithografie-Generation (High-NA) sei momentan wohl vor allem für Hersteller von DRAM-Speichern attraktiv, weniger für Anbieter von Logik-Chips./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2026 / 12:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2026 / 12:05 / ET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 1.382EUR auf Lang & Schwarz (01. Juni 2026, 07:06 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Janardan Menon
    Analysiertes Unternehmen: ASML
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1457,82, was eine Steigerung von +5,27% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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