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    Dividendentermine

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    Dividenden Termine (ex-dates) KW 23 / 2026

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 23 / 2026
    Foto: Gints Ivuskans - 1906531372

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 23 2026. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im Juni 2026 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 23 / 2026.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Nike (B)
    		+1,42 % 01.06.
    Lockheed Martin
    		+2,57 % 01.06.
    Goldman Sachs Group
    		+2,38 % 01.06.
    Texas Pacific Land
    		+3,82 % 01.06.
    Tyson Foods (A)
    		+3,31 % 01.06.
    Societe Generale
    		+3,30 % 01.06.
    Silgan Holdings
    		+1,52 % 01.06.
    The Wendy's
    		+5,63 % 01.06.
    Interactive Brokers Group Registered (A)
    		+0,01 % 01.06.
    Corteva
    		+1,15 % 01.06.
    Clearway Energy Registered (C)
    		+6,16 % 01.06.
    Lifevantage
    		+7,41 % 01.06.
    Accor
    		+2,96 % 01.06.
    McKesson
    		+0,55 % 01.06.
    Capital City Bank Group
    		+2,79 % 01.06.
    Ball
    		+1,24 % 01.06.
    Polaris
    		+3,24 % 01.06.
    Martin Marietta Materials
    		+0,54 % 01.06.
    Houlihan Lokey Registered (A)
    		+2,10 % 01.06.
    Regions Financial
    		+4,52 % 01.06.
    Watts Water Technologies (A)
    		+0,82 % 01.06.
    BIC(Societe)
    		+6,35 % 01.06.
    Cactus Registered (A)
    		+0,91 % 01.06.
    Garrett Motion
    		- 01.06.
    Boise Cascade
    		+4,29 % 01.06.
    BorgWarner
    		+1,31 % 01.06.
    Principal Financial Group
    		+3,46 % 01.06.
    FT
    		+11,25 % 01.06.
    Westwood Holdings Group
    		+4,58 % 01.06.
    Universal Logistics Holdings
    		+1,00 % 01.06.
    Ashland
    		+1,76 % 01.06.
    Perdoceo Education Corporation
    		+2,15 % 01.06.
    Stifel Financial
    		+1,91 % 01.06.
    Virtu Financial Registered (A)
    		+3,83 % 01.06.
    NetSTREIT
    		+4,92 % 01.06.
    M&T Bank Corporation
    		+3,21 % 01.06.
    Essent Group
    		+1,92 % 01.06.
    Jack Henry & Associates
    		+1,32 % 01.06.
    Trustmark
    		+2,92 % 01.06.
    Monarch Casino & Resort
    		- 01.06.
    UFP Industries
    		+1,08 % 01.06.
    Texas Capital Bancshares
    		- 01.06.
    Nicolet Bankshares
    		+1,18 % 01.06.
    NACCO Industries (A)
    		+2,89 % 01.06.
    ACNB
    		+3,29 % 01.06.
    Miller Industries
    		+1,30 % 01.06.
    ENAV
    		+5,85 % 01.06.
    Safety Insurance Group
    		+4,33 % 01.06.
    Associated Banc-Corp
    		+3,92 % 01.06.
    CNB Financial (Pa)
    		+3,17 % 01.06.
    First Financial Bancorp
    		+3,80 % 01.06.
    Perella Weinberg Partners Registered (A)
    		+1,63 % 01.06.
    Pangaea Logistics Solutions
    		+5,66 % 01.06.
    GIMV
    		+5,70 % 01.06.
    Stepan
    		+1,85 % 01.06.
    Atlanticus Holdings 7.625 % Cum Conv Red Perp Pfd (B)
    		- 01.06.
    LCNB
    		+5,76 % 01.06.
    F.N.B.
    		+3,31 % 01.06.
    Ames National
    		+4,88 % 01.06.
    Oaktree Capital Group LLC 6.55 % Red Pfd Units (B)
    		- 01.06.
    Annaly Capital Management Cum Conv Red Perp Registered Pfd Shs (G)
    		- 01.06.
    PennyMac Mortgage Investment Trust Cum Red Pfd Registered of Beneficial Interest (A)
    		- 01.06.
    Brookfield Property Partners LP 6.5% Cum Red Perp Pfd (A)
    		- 01.06.
    AMMO 8.75 % Cum Red Perp Pfd (A)
    		- 01.06.
    Annaly Capital Management Cum Conv Red Pfd (I)
    		- 01.06.
    Consumers Energy Company USD 4.5 Cum Pfd
    		- 01.06.
    Chimera Investment 8 % Cum Red Pfd (A)
    		- 01.06.
    Brookfield Property Partners LP 6.375 % Cum Red Perp Pfd Units (A)
    		- 01.06.
    PennyMac Mortgage Investment Trust Cum Conv Red Perp Pfd (B)
    		- 01.06.
    HireQuest
    		+1,72 % 01.06.
    Stifel Financial Depositary Shs (B)
    		- 01.06.
    Bank of America Depositary
    		- 01.06.
    Haverty Furniture Companies (A)
    		- 01.06.
    McDonald's
    		+2,40 % 02.06.
    Basler
    		+1,25 % 02.06.
    Kering
    		+3,76 % 02.06.
    Analog Devices
    		+1,73 % 02.06.
    CMB.TECH
    		+24,64 % 02.06.
    Capgemini
    		+1,62 % 02.06.
    Itau Unibanco Holding
    		+7,80 % 02.06.
    Solaris Oilfield Infrastructure Registered (A)
    		+4,33 % 02.06.
    KeyCorp
    		+5,14 % 02.06.
    Getlink
    		+3,40 % 02.06.
    Sopra Steria Group
    		+2,07 % 02.06.
    RingCentral Registered (A)
    		- 02.06.
    Aeroports de Paris ADP
    		+2,90 % 02.06.
    La-Z-Boy
    		+2,33 % 02.06.
    nebag
    		+2,12 % 02.06.
    Var Energi
    		+13,33 % 03.06.
    Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
    		+0,46 % 03.06.
    SLB
    		+2,48 % 03.06.
    Amkor Technology
    		+2,52 % 03.06.
    Nuernberger Beteiligungs (B)
    		+5,34 % 03.06.
    Ipsen
    		+1,00 % 03.06.
    ageas
    		+6,96 % 03.06.
    H.& R.Block
    		+2,78 % 03.06.
    Hafnia
    		+19,02 % 03.06.
    Barings BDC
    		+10,34 % 03.06.
    PVH
    		+0,17 % 03.06.
    Phibro Animal Health Registered (A)
    		+3,56 % 03.06.
    Fnac Darty
    		+1,43 % 03.06.
    Avery Dennison
    		+1,59 % 03.06.
    Avnet
    		+2,52 % 03.06.
    EnPro Industries
    		+0,76 % 03.06.
    PJT Partners Registered (A)
    		+0,85 % 03.06.
    Banco do Brasil BB BRASIL
    		+9,26 % 03.06.
    Banco Bradesco
    		+9,43 % 03.06.
    Viscofan
    		+3,93 % 03.06.
    TORTOISE ENERGY/COM NEW
    		+8,33 % 03.06.
    Fiskars Abp
    		+5,05 % 03.06.
    Boiron
    		+3,76 % 03.06.
    WillScot Mobile Mini Holdings Registered (A)
    		- 03.06.
    PayPal
    		- 04.06.
    SUESS MicroTec
    		+0,33 % 04.06.
    Qualcomm
    		+2,06 % 04.06.
    Vodafone Group
    		+15,00 % 04.06.
    Evonik Industries
    		+5,91 % 04.06.
    DWS Group
    		+14,37 % 04.06.
    Linde
    		+1,20 % 04.06.
    The Home Depot
    		+2,73 % 04.06.
    Leifheit
    		+5,92 % 04.06.
    Energean
    		+8,79 % 04.06.
    LandBridge Company LLC Registered (A)
    		- 04.06.
    LondonMetric Property
    		+5,36 % 04.06.
    Exelon
    		+4,06 % 04.06.
    Central Asia Metals
    		+8,87 % 04.06.
    Computacenter
    		+2,64 % 04.06.
    Vodafone Group
    		+15,00 % 04.06.
    Vontier
    		+0,26 % 04.06.
    SLM
    		+2,06 % 04.06.
    J.Sainsbury
    		+4,77 % 04.06.
    Johnson Matthey
    		+4,43 % 04.06.
    Pets at Home Group
    		+3,57 % 04.06.
    Sage Group
    		+1,76 % 04.06.
    WPP
    		+4,96 % 04.06.
    Futurefuel
    		+41,22 % 04.06.
    Liberty Energy Registered (A)
    		+1,43 % 04.06.
    WaterBridge Infrastructure LLC Registered (A)
    		- 04.06.
    The Cigna Group
    		+1,63 % 04.06.
    WPP
    		+4,96 % 04.06.
    AJ Bell
    		+3,52 % 04.06.
    Primo Brands Registered -A
    		+4,81 % 04.06.
    Saratoga Investment
    		+10,89 % 04.06.
    Shutterstock
    		+3,23 % 04.06.
    American Assets Trust
    		+5,51 % 04.06.
    NL Industries
    		+10,97 % 04.06.
    Edinburgh Investment Trust PLC Ordinary 25p
    		+4,03 % 04.06.
    VH Global Energy Infrastructure GBP
    		+7,66 % 04.06.
    FDM Group (Holdings)
    		+6,88 % 04.06.
    Utilico Emerging Markets Trust Ordinary GBP
    		+3,90 % 04.06.
    Marshalls
    		+2,52 % 04.06.
    Smiths News
    		+7,92 % 04.06.
    The Law Debenture p.l.c.
    		+3,87 % 04.06.
    Young & Co'S Brewery Registered (A)
    		+1,85 % 04.06.
    Marks and Spencer Group
    		+0,39 % 04.06.
    Topps Tiles
    		+7,19 % 04.06.
    Billington Holdings
    		+5,74 % 04.06.
    S4 Capital
    		- 04.06.
    Michelmersh Brick Holdings
    		+4,54 % 04.06.
    Keystone Law Group
    		+6,17 % 04.06.
    Helios Underwriting
    		- 04.06.
    Robinson
    		+4,94 % 04.06.
    Great Portland Estates R.E.I.T.
    		+3,39 % 04.06.
    Tandem Group
    		- 04.06.
    Renew Holdings
    		+2,01 % 04.06.
    Young & Co'S Brewery
    		+2,53 % 04.06.
    The Kraft Heinz Company
    		+4,66 % 05.06.
    Western Digital
    		- 05.06.
    BlackRock
    		+2,36 % 05.06.
    PepsiCo
    		+3,14 % 05.06.
    Booking Holdings
    		- 05.06.
    Bank of America
    		+2,50 % 05.06.
    Waste Management
    		+1,42 % 05.06.
    General Motors
    		+1,03 % 05.06.
    Information Services Group
    		+5,11 % 05.06.
    L3Harris Technologies
    		+2,02 % 05.06.
    Trane Technologies
    		+1,00 % 05.06.
    Arthur J.Gallagher
    		+0,88 % 05.06.
    Hub Group (A)
    		- 05.06.
    Northern Trust
    		+3,35 % 05.06.
    Bath & Body Works
    		+2,18 % 05.06.
    Tapestry
    		+3,69 % 05.06.
    Genuine Parts
    		+2,88 % 05.06.
    Aebi Schmidt Holding
    		- 05.06.
    C.H.Robinson Worldwide
    		+2,70 % 05.06.
    CuriosityStream Registered (A)
    		- 05.06.
    Mueller Industries
    		+1,30 % 05.06.
    Eastern Bancshares
    		+2,96 % 05.06.
    Kimco Realty
    		+4,48 % 05.06.
    Unifirst
    		+0,77 % 05.06.
    Exponent
    		+1,19 % 05.06.
    First Merchants
    		+3,86 % 05.06.
    Covenant Logistics Group (A)
    		+0,85 % 05.06.
    Commerce Bancshares
    		+1,80 % 05.06.
    Flagstar Bank N.A.
    		+1,52 % 05.06.
    Bank of America
    		+2,50 % 05.06.
    GCM Grosvenor Registered (A)
    		+4,31 % 05.06.
    Hancock Whitney Corporation
    		+3,01 % 05.06.
    Acushnet Holdings
    		+1,27 % 05.06.
    Cass Information Systems
    		+2,72 % 05.06.
    ICF International
    		+0,39 % 05.06.
    OUTFRONT Media
    		+9,99 % 05.06.
    Bank of America Depositary
    		+2,50 % 05.06.
    Mercantile Bank
    		+3,42 % 05.06.

    Die Dividendenrenditen in der KW 23 / 2026 reichen von +0,01 % bei Interactive Brokers Group Registered (A) bis +41,22 % bei der Futurefuel Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

    Hinweis zu Dividenden in der KW 23 / 2026

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 23 / 2026 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im Juni 2026 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im Juni, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.




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