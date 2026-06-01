JPMORGAN stuft EASYJET auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Easyjet mit einem Kursziel von 340 Pence auf "Underweight" belassen. Harry Gowers sieht die US-Investmentgesellschaft Castlelake, die erste Überlegungen für ein Kaufgebot für die britische Fluggesellschaft bestätigt hat, als glaubwürdigen Interessenten. Castlelake habe eine Historie im europäischen Airline-Sektor, schrieb er am Montag. Die Aktie der britischen Billigfluggesellschaft habe sich auch wegen des Nahost-Konflikts seit Jahresbeginn deutlich schwächer als die der Konkurrentin Ryanair entwickelt, und auch in den vergangenen fünf Jahren hinke sie dieser hinterher, was Fragen über die Unternehmensstrategie aufwerfe. Angesichts dessen sowie des erheblichen Potenzials zur Freisetzung von Werten seien Übernahmespekulationen nichts Neues. Allerdings könnten sich die Eigentümerstruktur und die Frage europäischer Lizenzen für Castlelake als US-Unternehmen als Stolpersteine erweisen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 00:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 01:54 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,43 % und einem Kurs von 4,933EUR auf Lang & Schwarz (01. Juni 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry J Gowers

Analysiertes Unternehmen: EASYJET

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 3,4

Kursziel alt: 3,4

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

