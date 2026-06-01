Nach Dell- und Snowflake-Mega-Rallye: Jetzt stehen Broadcom und CrowdStrike an!

Dienstag, 02. Juni: Dollar General

US-Verbraucherinnen und -Verbraucher litten schon vor dem Beginn des Iran-Krieges unter den anhaltend hohen Lebenshaltungskosten, jetzt sind zu allem Überfluss auch noch die Sprit-Kosten explodiert. Dementsprechend ist die zuvor ohnehin schon schwache Verbraucherstimmung auf den tiefsten Stand seit vielen Jahren abgerutscht. Millionen Haushalten leben von der Hand in den Mund.

Das zwingt immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten zum Senken ihrer Kosten. Wer sich den Einkauf bei Walmart oder Costco nicht mehr leisten kann, muss bei sogenannten Dollar-Stores einkaufen. Die profitieren von der Misere, wie die in der vergangenen Woche von Mitbewerber Dollar Tree vorgelegten Quartalszahlen gezeigt haben. dessen Geschäfte um 7,3 Prozent gewachsen sind.

Bei Dollar General wird ein geringeres Wachstum erwartet, nachdem das Unternehmen im vergangenen Jahr hunderte Geschäfte geschlossen hatte, um sich von kaufkraftarmen Standorten zu trennen und auf Kosten des Wachstums seine Margen zu stärken. Diese Strategie steht jetzt auf dem Prüfstand. Nach 10,44 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum sollen die Erlöse jetzt bei 10,81 Milliarden US-Dollar liegen (+3,5 Prozent). Dem gegenüber soll der bereinigte Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) um 6,2 Prozent auf 1,89 US-Dollar und damit überproportional gestiegen sein.

Nach dem starken Kursanstieg von Mitbewerber Dollar Tree wetten Optionshändlerinnen und -händler auch bei Dollar General mehrheitlich auf eine positive Kursreaktion. 55,5 Prozent aller am kommenden Freitag verfallenden Kontrakte sind Put-Optionen, ihnen steht ein Call-Anteil von 44,5 Prozent gegenüber. Die implizierte Kursreaktion liegt bei 9,9 Prozent.

Mittwoch, 03. Juni: Broadcom

Halbleiterwerte sind der bislang heißeste Trade dieses Börsenjahres. Trotz einer scharfen Korrektur auf dem Höhepunkt des Iran-Krieges notiert der Branchenindex Philadelphia Semiconductor angetrieben von starken Quartalszahlen, Lieferengpässen insbesondere bei Speicherchips und euphorischen Anlegerinnen und Anlegern inzwischen mit einem Plus von 81,1 Prozent.

Gegenüber dem Stand vor einem Jahr betragen die Gewinne sogar rund 164 Prozent. Demgegenüber ist die Broadcom-Aktie mit einem Anstieg von "nur" 85 Prozent ein Underperformer – das Papier litt lange darunter, dass das Unternehmen im vergangenen Herbst mit einer schwachen Margenprognose Befürchtungen weckte, bereits am Zyklus-Hoch angelangt zu sein. Diese Befürchtungen wird das Unternehmen, dass sich auf die Entwicklung von Halbleitern nach Kundenwunsch (ASIC-Chips) spezialisiert hat, adressieren müssen, um trotz namhaften Kunden wie Anthropic und OpenAI nicht weiter in der AMD, Marvell und Nvidia zurückzufallen.

Von Analystinnen und Analysten wird ein Umsatzwachstum von 47,5 Prozent auf 22,12 Milliarden US-Dollar erwartet. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll nach 1,58 US-Dollar im Vorjahresquartal auf jetzt 2,40 US-Dollar geklettert sein (+51,9 Prozent). Das Wachstum dürfte mit weitem Abstand größtenteils aus dem Datencenter-Geschäft stammen, für eine ansprechende Kursreaktion muss das Plus hier dementsprechend möglichst groß sein.

Das Software-Geschäft steuerte zuletzt rund ein Drittel aller Erlöse bei. Eine schwache Entwicklung hier könnte Broadcom in den Fokus von KI-Sorgen rücken und einen Kursanstieg vereiteln. Schon im Quartal zuvor erzielte der Konzern hier nur noch ein Plus von 1,4 Prozent – ein Rückschlag auch für die Übernahme von VMware, für das Broadcom im Herbst 2023 nicht weniger als 61 Milliarden US-Dollar auf den Tisch gelegt hatte.

Anlegerinnen und Anleger wetten darauf, dass die historische Halbleiterrallye nach den Zahlen auch bei Broadcom weiter geht, der Call-Anteil liegt bei sehr bullishen 68,5 Prozent. Allerdings besteht eine hohe Unsicherheit, denn die eingepreiste Kursreaktion ist mit 9,6 Prozent überdurchschnittlich groß.

Mittwoch, 03. Juni: CrowdStrike

Für Cybersicherheitswerte ist die Quartalssaison bislang heterogen verlaufen. Während Fortinet mit einem angehobenen Ausblick überzeugen konnte und dafür für mit satten Kursgewinnen belohnt wurde, crashte in der vergangenen Woche die Aktie von Mitbewerber Zscaler. Die Branche kämpft ähnlich wie Software-Titel mit anhaltenden KI-Sorgen und Disruptionsängsten.

Bei der Aktie von CrowdStrike ist davon nur wenig zu sehen. Hier steht gegenüber dem Jahreswechsel in Plus von knapp 56 Prozent zu Buche. Dadurch ist die ohnehin schon hohe Unternehmensbewertung noch weiter aus den Fugen geraten. Für 2026 ist der Wert bereits mit einem KGVe von 150,6 bewertet – das liegt um ein Vielfaches über den Gewinnvielfachen der Mitbewerber. Auch bei anderen Kennziffern, wie dem für Software- und Clouddienstleistern wichtigen Kurs-Cashflow-Verhältnis liegt CrowdStrike mit knapp 90 um 475 Prozent über dem Branchendurchschnitt.

Damit steht das Unternehmen in der Pflicht, starke Quartalszahlen und einen noch stärkeren Ausblick zu präsentieren und die Serie aus den Vorquartalen fortzusetzen, wo CrowdStrike eine Wiederbeschleunigung seines in den vergangenen Jahren hohen Umsatzwachstums demonstrieren konnte. Nach einem Anstieg der Erlöse von 23,3 Prozent im abgelaufenen Quartal wird nun ein Plus von 23,6 Prozent auf 1,36 Milliarden US-Dollar erwartet. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll sich auf 1,07 US-Dollar belaufen nach 0,73 US-Dollar vor einem Jahr (+46,6 Prozent).

Die bislang gemischt ausgefallenen Kursreaktionen in der Branche verfehlen ihre Wirkung nicht, bei CrowdStrike stehen sich Bullen und Bären gleichberechtigt gegenüber. Während auf der Call-Seite 49,4 Prozent der am Freitag verfallenden Optionen zu finden sind, liegt der Put-Anteil bei 50,6 Prozent. Gerechnet werden muss mit einer Kursreaktion von bis zu ±10,3 Prozent.

Donnerstag, 04. Juni: Ciena

Innerhalb der in diesem Jahr so starken Halbleiterbranche gab es neben Speicherchip-Herstellern wie Micron, Samsung und SanDisk noch einen weiteren, ganz großen Gewinner, nämlich Optik- und Photonik-Spezialisten. Die hohe Nachfrage nach leistungsstarken Übertragungslösungen für KI-Rechenzentren hat sogar Kursleichen wie Nokia neues Leben eingehaucht. Einer der noch bedeutend größeren Profiteure ist jedoch Ciena, dessen Aktie in den vergangenen 12 Monaten 612 Prozent zugelegt hat – das Wachstum beschleunigte sich zuletzt massiv.

Nach einem Umsatzplus von 33,1 Prozent im vergangenen Quartal erwarten Analystinnen und Analysten nun eine weitere Steigerung. Die Erlöse sollen von 1,13 auf 1,50 Milliarden US-Dollar und damit um 32,7 Prozent klettern. Werden die geschlagenen Erwartungen aus den Vorquartalen in Rechnung gestellt, dürfte sich das Wachstum noch einmal beschleunigt haben. Beim bereinigten Gewinn werden pro Aktie 1,45 US-Dollar erwartet nach nur 0,42 US-Dollar im Vergleichszeitraum.

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung ergibt sich damit trotz des gewaltigen Kursanstieges ein moderates Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis von 1,43. Allerdings ist das KGVe 2026 bereits auf 93 geklettert. Schon der geringste Fehltritt auf der Ertragsseite könnte daher zu einem massiven Vertrauensverlust und einer empfindlichen Bewertungskorrektur führen – auch weil die Aktie bei etlichen Kennziffern um mehrere hundert Prozent über ihrer historischen Norm notiert.

Für die Aktie von Ciena muss mit einer Kursbewegung um bis zu 10,3 Prozent gerechnet werden, das stellt wie bei Broadcom einen weit über dem Durchschnitt der Aktie liegender Wert dar. Mit Blick auf die Verteilung der Kontrakte liegen Optimisten und Pessimisten fast gleichauf. Einem Call-Anteil von 49,4 Prozent steht eine Put-Quote von 50,6 Prozent gegenüber.

Donnerstag, 04. Juni: Lululemon

Besonders unter der Konsumzurückhaltung hatten innerhalb der Einzelhandelsbranche zuletzt Sportartikel- und Sportbekleidungshersteller zu leiden. Dazu kamen sich verändernde Modetrends – der sogenannte Athleisure-Trend, der sich während der Corona-Pandemie noch großer Beliebtheit erfreut hatte, musste in den zurückliegenden Jahren klassischeren Kleidungsstilen weichen.

Dazu kamen Zollsorgen (vor allem bei den deutschen Herstellern Adidas und Puma), ein schwaches China-Geschäft und im Fall von Lululemon auch Klagen über nachlassende Produktqualität. Für Anlegerinnen und Anleger ein Ärgernis, denn die einst so erfolgreiche Aktie notiert inzwischen über 70 Prozent unter ihrem Allzeithoch. Allein in diesem Jahr fielen Kursverluste von knapp 37 Prozent an.

Dadurch ist die Unternehmensbewertung auf den niedrigsten Stand seit vielen Jahren gesunken. Das für 2026 geschätzte KGV liegt mit 10,7 um 64,2 Prozent unter dem historischen Mittelwert. Noch günstiger ist das netto schuldenfreie Unternehmen beim EV/EBITDA-Verhältnis, wo mit einem Vielfachen von 7,5 ein Wert nicht nur um die Hälfte unter den Mitbewerbern, sondern um -71,6 Prozent unter der historischen Norm zu Buche steht.

Damit sollte es für die Aktie ein leichtes sein, zu einer positiven Kursreaktion zu gelangen, wenn die erwarten erfüllt oder bereits geringfügig übertroffen werden. Nach 2,37 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal sollen die Erlöse nun bei 2,44 Milliarden US-Dollar (+3,0 Prozent) liegen. Für den bereinigte Gewinn pro Aktie werden nach 2,60 US-Dollar jetzt 1,69 US-Dollar erwartet. Hier zeigen sich deutlich die gewachsenen operativen Herausforderungen.

Wie bei Ciena herrscht auch bei Lululemon eine Pattsituation. Auf der Call-Seite liegen 48,8 Prozent der am Freitag verfallenden Optionen, ihnen steht ein Put-Anteil von 52,2 Prozent gegenüber. Die implizierte Kursbewegung ist mit 10,3 Prozent durchschnittlich. Mit einer Ausnahme im Dezember fiel die Kursreaktion in den zurückliegenden Quartalen ohnehin oft geringer aus als eingepreist.

Weitere nennenswerte US-, China-ADR-Quartalszahlen:

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

** Immobilieninvestitionsfonds (REIT), daher Funds from Operations (FFO) statt EPS

Stand: Sonntag, 31. Mai, 15:10 Uhr (MESZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion