Devisen
Euro stabil unter 1,17 Dollar
- Euro zum Handelsauftakt bei 1,1652 USD wenig bewegt
- Euro stieg kurz auf rund 1,17 und fiel zurück
- Wenige Daten erwartet, Einzelhandel April und Mai PMIs
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag zum Handelsauftakt wenig Bewegung gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte im frühen europäischen Geschäft bei 1,1652 US-Dollar und damit nur leicht unter dem Stand vom Freitagabend. Vor dem Wochenende war der Euro in der Spitze in Richtung von 1,17 Dollar geklettert, dann aber wieder zurückgekommen. Zum Wochenstart zeichneten sich zunächst keine wesentlich neuen Entwicklungen auf der Suche nach einer Lösung im Iran-Krieg ab.
Im Tagesverlauf werden wenige relevante Konjunkturdaten erwartet. In Deutschland wird der Einzelhandelsumsatz für den Monat April veröffentlicht. Aus der Eurozone und den Vereinigten Staaten kommen Mai-Stimmungsdaten aus dem Verarbeitenden Gewerbe, in den meisten Fällen handelt es sich dabei jedoch um Zweitschätzungen./men/stk
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des dauert aber, bis die Lücke ganz geschlossen wird ...
Danke für die Frage. Die Tagesspanne ermittle ich anhand der durchschnittlichen Volatilität. Ein- bzw. Ausstiege sollten an konkrete Strategien bzw. Risiko- und Moneymanagement gekoppelt sein. Intraday kann ich das Geschehen hier leider nicht live begleiten, konkrete Signale gibt es dafür in unseren Gruppen bzw. Signaldiensten auf der Webseite.
wenn bis mittach, 1.16 erreicht, gehts danach aufwärts bis 1.168 und dann wieder abwärts ???