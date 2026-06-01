Uber und Autobrains wollen Robotaxis in München testen
- Uber und Autobrains starten Robotaxi in München
- Stufe 4 erlaubt fahrerloses Fahren in bestimmten Zonen
- OEM-agnostisches System integriert Serienfahrzeuge
TAIPEH/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Fahrdienstevermittler Uber und das israelische KI-Unternehmen Autobrains starten ein gemeinsames Robotaxi-Programm in München. In der bayerischen Landeshauptstadt eine Flotte autonomer Fahrzeuge der Stufe 4 aufgebaut werden, kündigten die Unternehmen am Montag auf der Technologiekonferenz GTC in Taipeh an. Bei einem Level 4 ist keine Fahreraufmerksamkeit mehr nötig. Das Taxi kommt ohne Fahrer aus und die Passagiere können während der Fahrt schlafen, arbeiten oder Filme ansehen.
Damit werden auch Fahrzeuge ohne ein klassisches Cockpit möglich, da kein Mensch eingreifen muss. Das Fahrzeug darf aber nur in einem vorher festgelegten Bereich fahren, zum Beispiel innerhalb des mittleren Rings in München oder auf bestimmten Autobahnabschnitten. Das Projekt basiert technologisch auf der Rechenplattform des Chipgiganten Nvidia .
Abschied von teuren Spezialumbauten
Im Zentrum der strategischen Partnerschaft steht ein grundlegender Paradigmenwechsel für die kommerzielle autonome Mobilität: der Verzicht auf maßgeschneiderte Spezialfahrzeuge. Bisherige Robotaxi-Dienste, wie etwa die Google -Tochter Waymo, setzen auf hochgradig individualisierte Fahrzeugflotten mit komplexen Sensorenaufbauten auf dem Dach.
Das neue Programm in München etabliert stattdessen ein sogenanntes "OEM-agnostisches" Modell. Damit ist gemeint, dass sich das System unkompliziert in bestehende Serienfahrzeuge verschiedenster Automobilhersteller (OEMs) wie Audi, BMW , Mercedes oder Volkswagen integrieren lässt. Für die Autobranche soll sich damit die Möglichkeit eröffnen, eigene Fahrzeugplattformen ohne immensen Entwicklungsaufwand in ein autonomes Fahrdienste-Netzwerk einzubringen.
"Agentic AI" steuert durch München
Technologisches Herzstück des Projekts ist die sogenannte "Agentic A" von Autobrains. Im Gegensatz zu herkömmlichen Ende-zu-Ende-KI-Modellen, die die gesamte Fahraufgabe als ein einziges großes System verarbeiten, zerlegt der Ansatz von Autobrains den Fahrvorgang in spezialisierte, eigenständige Software-Agenten. Ein KI-Agent bewertet Vorfahrtsregeln, ein anderer achtet auf die Fußgänger, andere Agenten sind für Aufgaben wie den Spurwechsel zuständig. Ein übergeordnetes System bewertet diese Dimensionen des Verkehrsgeschehens parallel und trefft in Echtzeit verbindliche Entscheidungen.
München als europäisches Testlabor
München dient für das Konsortium als weltweite Launch-City. Ausschlaggebend für die Standortwahl waren neben der dichten urbanen Infrastruktur und der Nähe zu führenden Automobilkonzernen vor allem die rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland. Das deutsche Gesetz zum autonomen Fahren erlaubt den fahrerlosen Betrieb unter bestimmten Voraussetzungen in festgelegten Geschäftsbereichen.
Der Start des kommerziellen Dienstes steht unter dem Vorbehalt der noch ausstehenden behördlichen Genehmigungen. Für Uber bedeutet das Projekt in München eine strategische Doppelspitze: Der Mobilitätsriese testet in der Region bereits autonomes Fahren mit dem chinesischen Technologiepartner Momenta und baut mit dem zweiten Projekt seine Präsenz auf dem europäischen Markt für fahrerlose Mobilität damit aus.
Bei der Ankündigung in Taipeh blieben allerdings wichtige Details noch offen. So ist unklar, welche Fahrzeugmarke zuerst eingesetzt wird und wer die Flotte betreibt. Außerdem ist weiterhin nicht klar, ob es zu Beginn des Tests noch Sicherheitsfahrer im Fahrzeug geben wird und in welchem Gebiet genau und ab wann die Testfahrten absolviert werden./chd/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 74,90 auf Lang & Schwarz (01. Juni 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -2,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,57 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,49 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 284,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +27,88 %/+49,19 % bedeutet.
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Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003
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BMW iX3 aus Debrecen wird zum absoluten Verkaufsschlager.
https://ungarnheute.hu/news/bmw-ix3-aus-debrecen-wird-zum-absoluten-verkaufsschlager-64862/
Seit 10 Uhr läuft die HV 2026 leider nur als "virtuelle Hauptversammlung" !
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2025 in Höhe von 2.672.422.497,84 € wie folgt zu verwenden*:
- Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 4,42 € je Vorzugsaktie ohne Stimmrecht im Nennbetrag von 1 € auf das dividendenberechtigte Grundkapital (52.902.192 Vorzugsaktien), das sind 233.827.688,64 €;
- Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 4,40 € je Stammaktie im Nennbetrag von 1 € auf das dividendenberechtigte Grundkapital (550.129.337 Stammaktien), das sind 2.420.569.082,80 €;
- Einstellung des verbleibenden Betrags in Höhe von 18.025.726,40 € in die anderen Gewinnrücklagen.
Der neue BMW X3 (G45) verkauft sich trotz wahrgenommener Kosteneinsparungen und stabil hoher Preise sehr gut – vor allem in den USA und als globaler Bestseller. Das liegt an einer Mischung aus starkem Produkt, Markenpower, Markttrends und praktischen Vorteilen, die Kritik an Materialien oder Details überwiegen.
BMW ist weltweit und besonders in wichtigen Märkten wie den USA die Nr. 1 im Premium-Segment. Der X3 profitiert enorm von dieser Markenstärke – Käufer assoziieren BMW mit Fahrdynamik, Sportlichkeit und Prestige. Selbst wenn hier und da Plastik statt früherer Materialien verbaut wird, kaufen viele „das BMW-Gefühl“ und nicht primär haptische Perfektion im Innenraum.
Der X3 ist oft das Einstiegsmodell in die BMW-SUV-Welt und das „sweet spot“-Fahrzeug: groß genug für Familie und Alltag, aber handlicher und günstiger im Unterhalt als X5/X7.
- In den USA ist der X3 2026 das bestverkaufte Luxury Vehicle (z. B. Q1 2026: ~17.800 Einheiten, mehr als Lexus RX).
- X3/X4 zusammen legten zu, während der Gesamtabsatz von BMW leicht schwankte. Über die Hälfte der Bestellungen entfällt teilweise sogar auf den elektrischen iX3.
- Er überholt teils den größeren X5 und ist ein echter Cash-Cow für BMW.
Viele Käufer loben in Tests und Foren das Fahrverhalten (sportlich, agil, „wie eine Limousine“), die Motoren (besonders Diesel und M50), das Platzangebot und die Alltagstauglichkeit. Die Kritik an Kosteneinsparungen (weniger Chrom, einfachere Türgriffe, Plastik etc.) scheint für die breite Masse kein Dealbreaker zu sein.
Im Vergleich zu Mercedes GLC und Audi Q5 punktet der X3 oft mit:
- Besserem Handling und Fahrdynamik (BMW-Kernkompetenz).
- Attraktiverem Preis-Leistungs-Verhältnis in der Basis (xDrive30 etc.).
- Moderner Tech (großer Curved Display, iDrive).
Viele Käufer sehen die Konkurrenz als langweiliger oder weniger „fahrerorientiert“. Der X3 wirkt trotz Einsparungen als „praktisch und spaßig“ – genau das, was viele Familien und Pendler in der Premium-Mittelklasse wollen.
- Trend zu kompakteren SUVs: Viele wollen keine riesigen Kisten mehr (Kosten, Verbrauch, Parken). Der X3 trifft den Sweet Spot besser als der teurere X5.
- Hoher Leasing-Anteil (oft ~70 % in den USA) – monatliche Raten bleiben attraktiv, Restwerte sind stark.
- Starke Nachfrage nach dem neuen Modell (Frische, neues Design, Tech-Upgrade), auch wenn Puristen den Vorgänger vermissen.
- Gute Verfügbarkeit und Marketing.
BMW hat während der Entwicklung (u. a. Pandemie-Effekte) Kosten gedrückt, um Margen zu halten – das merkt man bei Details. Aber:
- Die Kernwerte (Motor, Fahrwerk, Raum, Tech) stimmen weiterhin.
- Viele Käufer priorisieren Gesamtpaket und Marke über Kleinigkeiten.
- Konkurrenz hat ähnliche Themen (z. B. GLC wird teils als „billig“ kritisiert).