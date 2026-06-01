JPMORGAN stuft MERCK KGAA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Overweight" belassen. Die Studiendaten von Varegacestat hätten zwar auf eine bessere Effizienz als bei Mercks Ogsiveo hingedeutet, schrieb Richard Vosser am Montag anlässlich der Präsentation auf der ASCO-Krebstagung. Dies sei allerdings wohl auf eine einfacher zu behandelnde Patientengruppe zurückzuführen, was den Konkurrenzdruck etwas relativiere./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 01:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 02:11 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 130,1EUR auf Lang & Schwarz (01. Juni 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 150

Kursziel alt: 150

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 150,00 € , was eine Steigerung von +15,34% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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