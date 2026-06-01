JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Die Studuendaten von Anselamimab und Puxi-Sam seien leicht positiv, schrieb Richard Vosser am Montag anlässlich der Präsentationen auf der ASCO-Krebstagung. Auf den Aktienkurs dürften sie allerdings kaum Einfluss haben./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 03:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 03:36 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 159,6EUR auf Lang & Schwarz (01. Juni 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.