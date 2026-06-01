Nächstes Ziel bei…

Vor genau zwei Wochen gelang schließlich der nachhaltige Sprung über die wichtige Marke von 3.860 Punkten. Dadurch wurde zunächst weiteres Potenzial bis zum damaligen Rekordhoch bei 3.994 Punkten freigesetzt. Doch auch diese Hürde stellte kein Hindernis dar: Der TecDAX setzte seinen Aufwärtstrend dynamisch fort und stieg in der vergangenen Woche zeitweise bis auf 4.173 Punkte.

Bereits in der technischen Analyse vom 20. Mai 2026 wurde auf positive charttechnische Signale hingewiesen. Dazu zählte unter anderem eine sogenannte inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation aus dem ersten Quartal dieses Jahres, die häufig als Zeichen für eine Fortsetzung eines Aufwärtstrends gilt. Gleichzeitig zeichnete sich ein möglicher Ausbruch aus einem kurzfristigen Abwärtstrend ab.

Aus charttechnischer Sicht könnte die Aufwärtsbewegung damit noch nicht beendet sein. Für die kommenden Tage und Wochen ergeben sich rechnerische Kursziele bei 4.369 und darüber hinaus bei 4.600 Punkten. Damit bleiben die Aussichten für Anleger auf der Käuferseite weiterhin positiv.

Sollte es zwischenzeitlich zu Gewinnmitnahmen kommen, könnte das frühere Rekordhoch aus dem Jahr 2025 bei 3.994 Punkten als wichtige Unterstützung dienen. Darunter rückt der Bereich um 3.860 Punkte in den Fokus. Selbst ein solcher Rücksetzer würde das übergeordnete positive Bild jedoch nicht grundsätzlich verändern und die Chance auf weitere Rekordstände bestehen lassen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 4.160,08 Punkte

Kursziele : 4.369 und 4.600 Punkte

Renditechance via DN1UVK : 120 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

TecDAX-Index (Wochenchart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN1UVK Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,32 - 3,52 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 3.831,59 Punkte Basiswert: TecDAX-Index KO-Schwelle: 3.831,59 Punkte akt. Kurs Basiswert: 4.160,08 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 4.600 Punkte Hebel: 11,83 Kurschance: + 120 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DV40PC Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,53 - 3,73 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 4.485,51 Punkte Basiswert: TecDAX-Index KO-Schwelle: 4.485,51 Punkte akt. Kurs Basiswert: 4.160,08 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 11,08 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

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Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

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