DAX weiter im Konsolidierungsmodus

Damit auch der DAX von dieser positiven Stimmung profitieren kann, wäre ein nachhaltiger Ausbruch über 25.335 Punkte auf Tagesbasis erforderlich. Gelingt anschließend auch der Sprung über das bisherige Rekordhoch vom Jahresanfang, könnte sich aus mittelfristiger Sicht weiteres Potenzial bis in den Bereich von 27.500 Punkten eröffnen.

Dort werden nahezu täglich neue Rekorde aufgestellt. Sowohl der Dow Jones als auch der S&P 500 und insbesondere der NASDAQ 100 erreichen immer neue Höchststände und setzen ihren Aufwärtstrend fort.

Auf der anderen Seite sollten Anleger die Unterstützungsmarken im Blick behalten. Fällt der DAX unter 23.715 Punkte, könnte dies einen Rückgang in Richtung 23.000 Punkte nach sich ziehen. Erste Hinweise auf ein solches Szenario würden bereits durch einen Tagesschlusskurs unterhalb von 24.480 Punkten entstehen.

Aktuelle Lage

DAX bei 25.104 Punkten

VDAX mit fallender Tendenz - gut für steigende Kurse

Fear& Greed Index bei 60 auf "Greed" eingependelt

Tagesanalyse:

RSI: 59 - Buy MACD: 354 - Buy Insgesamt: Strong Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bullische Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 25.507 / 25.890 / 26.224 und 26.481 Punkten, nach unten bei 25.020 / 24.479 / 24.203 und 23.895 Punkten. Gaps bei 24.943 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe weiter intakt - DAX nimmt Anlauf auf neue Rekordhochs - Ölknappheit weiter ein Problem! - Inflation zieht an! VDAX-New Angstlevel weiter hoch, aber stetig rückläufig VDAX-New der Deutschen Börse (29. Mai 2026): Bei 18,51% (steigend) (Vortag: 19,17%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Sell-Order unter 23.750 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 24.100 Punkten. Kursziele bei 23.476/23.000 Punkten 2. Stop-Buy-Order über 24.500 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 24.150 Punkten. Kursziele bei 25.000 /25.507 Punkten - AKTIV! - Stopp hochziehen! Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN1NXW Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 11,49 - 11,52 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 23.929,52 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 23.929,52 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.104,71 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 25.507 Punkte Hebel: 21,77 Kurschance: + 50 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY86MP Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 11,74 - 11,77 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 26.200,22 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 26.200,22 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.104,71 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 21,26 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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