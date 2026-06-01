Viele Widerstände voraus

Bereits zu Beginn dieses Jahres wurde nach der Vollendung einer sogenannten Schulter-Kopf-Schulter-Formation auf weiteres Abwärtspotenzial bis in den Bereich von 157,00 US-Dollar hingewiesen. Tatsächlich fiel die Aktie anschließend bis auf 163,52 US-Dollar zurück. Seitdem befindet sie sich in einer schwankungsreichen Stabilisierungsphase, die aktuell noch andauert.

Inzwischen zeigt sich jedoch im Bereich einer wichtigen Unterstützungszone aus dem Jahr 2022 verstärktes Kaufinteresse. Dies könnte darauf hindeuten, dass sich die Aktie nach dem starken Kursrückgang allmählich stabilisiert und möglicherweise die Grundlage für eine Trendwende bildet.

Aus charttechnischer Sicht mehren sich jedoch die Anzeichen einer Erholung. Die zuletzt entstandenen positiven Wochenkerzen gewinnen an Stärke und könnten auf eine allmähliche Verbesserung des Marktumfelds hindeuten. Steigt die Aktie über 193,90 US-Dollar, würde sich ein erstes positives Signal ergeben. In diesem Fall könnten zunächst Kursziele bei 204,34 und anschließend bei 210,00 US-Dollar in den Fokus rücken.

Darüber hinaus gilt der fallende 50-Wochen-Durchschnitt bei 220,32 US-Dollar als wichtige Hürde. Dort dürfte mit verstärktem Verkaufsinteresse gerechnet werden.

Sollte die Aktie dagegen auf Wochenbasis unter 171,70 US-Dollar zurückfallen, würde sich das Chartbild wieder eintrüben. In diesem Fall müssten die bisherigen Jahrestiefs erneut als mögliches Kursziel berücksichtigt werden.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 193,90 US-Dollar

Kursziele: 204,34 und 210,00 US-Dollar

Renditechance via DU7UEF : 60 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Salesforce.com Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU7UEF Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,42 - 2,43 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 162,8366 US-Dollar Basiswert: Salesforce.com Inc. KO-Schwelle: 162,8366 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 191,10 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 210,00 US-Dollar Hebel: 6,74 Kurschance: + 60 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU7UHM Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,68 - 2,69 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 222,1253 US-Dollar Basiswert: Salesforce.com Inc. KO-Schwelle: 222,1253 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 191,10 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,09 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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