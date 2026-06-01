JPMORGAN stuft PFIZER INC auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 30 US-Dollar belassen. Der Fokus im Onkologieportfolio sei zunächst auf Sigvotatug Vedotin gegen Lungenkrebs (NSCLC) gerichtet, schrieb Chris Schott in seinem am Montag vorliegenden KOmmentar anlässlich der ASCO-Krebstagung. Für das Krebsmittel, das zuletzt einige Fragen aufgeworfen habe, erwartet er NSCLC-Studiendaten im zweiten Halbjahr./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2026 / 20:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2026 / 20:42 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 22,36EUR auf Tradegate (01. Juni 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chris Schott

Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

