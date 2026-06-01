Gold unter Druck -0,39 % in 24h

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischter Anleger-Sentiment zu Gold: Als Krisenschutz gesehen, aber in Krisenphasen oft verkauft und später wieder gekauft. In den letzten 14 Tagen war Gold volatil; zeitweise Rücksetzer von ca. 2% nach Militärschlägen im Persischen Golf. Deeskalation gilt als positiv, Eskalation belastet. Langfristig bleibt Potenzial, kurzfristig ggf. Korrektur/Seitwärtsbewegung.

Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 10.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.213,60USD. Heute, bei 4.517,50USD, wäre daraus ein Vermögen von 37.223,8USD geworden – ein Plus von +272,24 %.

Abwärtsdruck bremst den Kurs: Gold sinkt umauf 4.517,50. Die Stimmung zeigt sich vorsichtig.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gold eingestellt.

Informationen zu Gold

Gold ist das zentrale Edelmetall im internationalen Finanzsystem. Preisbewegungen entstehen durch Nachfrage von Zentralbanken, Schmuckindustrie und Anlegern. Steigende Inflation oder fallende Realzinsen erhöhen oft die Attraktivität. Marktteilnehmer handeln Gold in US-Dollar, was den Wechselkurs besonders wichtig macht.

ETCs auf Gold

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.