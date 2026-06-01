Silberpreis
Silberpreis steigt leicht – jetzt 75,81 USD
Silber zeigt Stärke: +0,71 % höher bei 75,81 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-2,62 %
|1 Monat
|+0,46 %
|3 Monate
|-23,15 %
|1 Jahr
|+130,05 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 10.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 15,90385USD. Heute notiert Silber bei 75,81USD. Ihr Einsatz wäre nun 47.668,3USD wert – ein Zuwachs von +376,68 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Silber gemischt und volatil. Kurzfristig werden 60–65$ als mögliches Level diskutiert; 100–150$ als Zielmarken; ein Absturz auf 30$ wird von manchen ausgeschlossen. Langfristig kursieren auch 500$-Vorstellungen. Fundamentale Treiber: Knappheit, geopolitische Risiken (Doppelschlag). Technisch/Chart-signalweise wird teils 'gut nach Plan' beschrieben. Die 14-Tage-Entwicklung bleibt volatil; konkrete Prozentwerte fehlen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|353,05EUR
|-0,80 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|124,50EUR
|-0,65 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|255,00EUR
|-0,79 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|386,80EUR
|-0,61 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|99,79EUR
|+0,13 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|601,85EUR
|-0,73 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|370,60EUR
|-0,75 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|74,66EUR
|-1,12 %
|Long
|1
|0,00
|126,71EUR
|+1,19 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,444EUR
|-0,74 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.