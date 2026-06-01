Silberpreis steigt leicht – jetzt 75,81 USD

+0,71 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,62 % 1 Monat +0,46 % 3 Monate -23,15 % 1 Jahr +130,05 %

Mit einem Anstieg vonnotiert Silber bei 75,81. Die Bewegung signalisiert vorsichtiges Kaufinteresse in einem insgesamt ruhigen Marktumfeld.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 10.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 15,90385USD. Heute notiert Silber bei 75,81USD. Ihr Einsatz wäre nun 47.668,3USD wert – ein Zuwachs von +376,68 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Silber gemischt und volatil. Kurzfristig werden 60–65$ als mögliches Level diskutiert; 100–150$ als Zielmarken; ein Absturz auf 30$ wird von manchen ausgeschlossen. Langfristig kursieren auch 500$-Vorstellungen. Fundamentale Treiber: Knappheit, geopolitische Risiken (Doppelschlag). Technisch/Chart-signalweise wird teils 'gut nach Plan' beschrieben. Die 14-Tage-Entwicklung bleibt volatil; konkrete Prozentwerte fehlen.