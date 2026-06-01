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    LEEF Blattwerk 9 % bis 12/28: Umsatz steigt, neue Vertriebswege

    LEEF Blattwerk beschleunigt sein Wachstum: Deutlich höhere Umsätze, neue B2B-Plattform Unite und eine klare Mehrkanalstrategie treiben die nachhaltige Expansion voran.

    LEEF Blattwerk 9 % bis 12/28: Umsatz steigt, neue Vertriebswege
    Foto: adobe.stock.com
    • LEEF Blattwerk steigert die Umsätze von April auf Mai um mehr als 50% (deutlich über dem saisonal erwarteten Plus von 20–25%).
    • Strategie greift: Überdurchschnittliche Wachstumsraten auf amazon-Plattformen und im eigenen Webshop; Ausbau dieser Kanäle wird fortgesetzt.
    • Neuer Vertriebskanal: Technischer Vertriebsstart auf Unite (ehem. Mercateo) als B2B-Beschaffungsplattform mit sofortigem Sortimentstart von ~60 Produkten in knapp 200 Varianten.
    • Unite bietet E‑Procurement‑Integration, revisionssichere Prozesse und ist besonders relevant für öffentliche Auftraggeber, Hochschulen, Kommunen und große Unternehmen; Unite Group Plc hat einen Börsenwert von ~3 Mrd. €.
    • Mehrdimensionale Wachstumsstrategie: weitere B2B‑Plattformen, Internationalisierung und neue Produkte geplant; das Vorhaben wird u. a. durch eine laufende Anleihe beschleunigt.
    • Firmenprofil: LEEF & wisefood sind führende Anbieter nachhaltiger Verpackungs- und Take‑Away‑Lösungen (z. B. klimaneutrales Palmblatt, kompostierbare Becher, essbare Trinkhalme), Gewinner des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2026; Vertrieb u. a. über Webshop, Amazon, Otto, eBay, Metro und weltweite Lieferungen; Initiative „LEEF unlimited“ schützt Regenwald.



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