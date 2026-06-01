Nvidia stellt neuen KI-Chip für Windows-PCs vor

Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt die Vorstellung des neuen N1X-Prozessors, den Nvidia gemeinsam mit Microsoft entwickelt hat. Der Chip wird Teil des neuen "RTX Spark"-Superchips und soll ab Herbst in einer neuen Generation von Windows-PCs zum Einsatz kommen.

Auf der Computex-Messe in Taiwan präsentierte Nvidia-CEO Jensen Huang eine Reihe neuer Initiativen, die die Position des Unternehmens im globalen KI-Ökosystem weiter stärken sollen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem N1X setzt Nvidia auf die Arm-Architektur, die als besonders energieeffizient gilt und zunehmend Marktanteile im PC-Sektor gewinnt. Während Intel und AMD traditionell auf die x86-Architektur setzen, haben Unternehmen wie Apple bereits erfolgreich auf Arm-basierte Prozessoren umgestellt. Nvidia sieht darin eine wichtige Grundlage für die nächste Generation KI-gestützter Computer.

Zu den ersten Hardware-Partnern gehören Microsoft, Dell, HP, Asus, Lenovo und MSI. Nvidia plant laut Unternehmensangaben zunächst mehr als 30 Laptop-Modelle sowie rund zehn Desktop-PCs mit der neuen Architektur. Die ersten Geräte mit dem neuen Chip sollen bereits im Herbst erscheinen.

"Microsoft und Nvidia werden den PC neu erfinden", sagte Huang während seiner Keynote. "Dies ist die erste vollständig neu entwickelte und neu gedachte PC-Generation seit 40 Jahren."

Mit dem Vorstoß tritt Nvidia direkt gegen etablierte Prozessorhersteller wie Intel, AMD und Qualcomm an.

CPUs werden zum nächsten Wachstumsfeld

Parallel dazu treibt Nvidia seine Strategie im Rechenzentrumsgeschäft voran. Huang gab bekannt, dass die Produktion der neuen Vera-CPUs für KI-Rechenzentren inzwischen in vollem Umfang angelaufen sei.

Zu den ersten Kunden zählen Anthropic, OpenAI, xAI von Elon Musk, Dell Technologies, Oracle sowie CoreWeave.

Ian Buck, Vice President für Hyperscale und High Performance Computing bei Nvidia, erklärte, dass Vera bis zu 1,8-mal schneller Tokens erzeugen könne als aktuelle x86-Systeme.

"Schnelle CPUs sind zu einer unverzichtbaren Voraussetzung geworden, um die KI-Fabrik am Laufen zu halten", sagte Buck.

Huang bezeichnete die neue CPU-Sparte als einen der wichtigsten zukünftigen Wachstumstreiber des Konzerns.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



