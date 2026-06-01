Pferdewetten.de AG: Hauptversammlung 2024 stimmt Vorschlägen mit Mehrheiten zu
Aufbruch, Wechsel und klare Ziele: Die Hauptversammlung 2026 markiert für das Unternehmen einen Wendepunkt – personell, strategisch und finanziell.
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- Hauptversammlung am 29. Mai 2026 in Düsseldorf stimmte den Vorschlägen der Verwaltung mit deutlichen Mehrheiten zu.
- CEO Christian Gruber (mit Lars Corbo und Ronny Kießling) präsentierte das 2024er-Zahlenwerk und stellte die Neuausrichtung auf Ausbau der Marktposition, operative Effizienz und nachhaltige Ertragsstärke vor („Wir spielen, um zu gewinnen!“).
- Dr. Andreas Bonhoff kandidierte nicht mehr für den Aufsichtsrat; auch Lars‑Wilhelm Baumgarten schied aus; als Nachfolger wurden Karoline Kalb und Patrick Byrne nahezu einstimmig gewählt.
- Den Vorständen Pierre Hofer und Mark Schiedel wurde für 2024 keine Entlastung erteilt; Vorstand Ronny Kießling wurde entlastet.
- Ausblick für 2026: Umsatzprognose 70–80 Mio. Euro, EBITDA‑Prognose 5–10 Mio. Euro.
- Die jungen Aktien (ISIN DE000A40ZTL5) erhalten in den kommenden Tagen automatisch die ISIN DE000A2YN777; die Umstellung erfolgt durch die Depotbanken.
Der Kurs von Pferdewetten.de lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,9200EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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