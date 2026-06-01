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    Brisante Kooperation

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    Geheimplan mit China-Firma: Nvidia treibt Roboter-Offensive voran

    Nvidia treibt die Roboter-Offensive voran – doch die China-Partnerschaft mit Unitree sorgt in den USA für politischen Sprengstoff.

    Für Sie zusammengefasst
    Brisante Kooperation - Geheimplan mit China-Firma: Nvidia treibt Roboter-Offensive voran
    Foto: Andrej Sokolow/dpa

    Nvidia plant die Zusammenarbeit mit dem chinesischen Unternehmen Unitree, das sich auf humanoide Roboter spezialisiert hat. Es soll eine standardisierte Version des Unitree-Roboters H2 bereitgestellt werden, die von akademischen Forschern eingesetzt werden kann, wie Reuters berichtet. Darüber hinaus will Nvidia auch mit Herstellern humanoider Roboter in den USA, Europa und Südkorea zusammenzuarbeiten. Ziel sei es, Roboter für Forscher zu bauen, wie Führungskräfte des KI-Chip-Unternehmens mitteilten. Dies gab Nvidia nach der Keynote-Ansprache von CEO Jensen Huang am Montag in Taiwan im Vorfeld der Fachmesse Computex gab Nvidia bekannt, wie Reuters berichtet.

    Bei der standardisierten Version des Unitree-Roboters H2 stammt der Roboterkörper von Unitree, die Hände vom in Singapur ansässigen Unternehmen Sharpa und die Recheneinheit von Nvidia. Unitree, dessen tanzende Roboter Anfang des Jahres im Mittelpunkt der chinesischen Frühlingsfestgala standen, strebt einen Börsengang in China an.

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    US-Gesetzgeber behaupten allerdings, Unitree unterhalte weitreichende Verbindungen zur chinesischen Regierung und zum Militär. Die US-Gesetzgeber haben einen Gesetzentwurf eingebracht, der die Nutzung der Roboter des Unternehmens durch Forscher, die US-Regierungsgelder erhalten, verbieten würde. Führungskräfte von Nvidia teilten Reuters mit, dass das Unternehmen plant, ähnliche Projekte wie Unitree mit Robotikfirmen außerhalb Chinas zu verfolgen. Sie nannten die Partner in den USA, Südkorea und Europa nicht und sprachen unter der Bedingung der Anonymität, da die Pläne noch nicht öffentlich sind.

    Die Nvidia-Manager erklärten, die Zusammenarbeit mit Unitree ziele darauf ab, die Cybersicherheit der Unitree-Roboter für Forscher zu verbessern. So müssen beispielsweise alle Software-Updates für die Subsysteme des Roboters über den Nvidia-Chip laufen, wo der Code auf seine Authentizität geprüft werden kann. Durch die direkte Integration der "Blackwell"-Chips von Nvidia in die Robotergehäuse von Unitree will Nvidia, das die Maschinen für seine eigene Forschung einsetzen möchte, dieselben Sicherheitsfunktionen einführen, die es auch zum Schutz von Rechenzentrumsservern verwendet, so die Führungskräfte.     

    Diese Sicherheitstechnologien, bekannt als Secure Boot und Confidential Computing, zielen darauf ab, sicherzustellen, dass die Roboter keinen Schadcode ausführen können und dass sensible Daten nicht ohne Erlaubnis von den Robotern entfernt werden können.

    Die Aktie von Nvidia ist am Montag (11:00 Uhr, MESZ) auf Tradegate 1,75 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 184,52 Euro. 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion  

     

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,96 % und einem Kurs von 184,9EUR auf Tradegate (01. Juni 2026, 11:17 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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