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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan belässt Easyjet auf 'Underweight' - Ziel 340 Pence

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan belässt Easyjet auf Underweight mit 340 Pence
    • Castlelake gilt als glaubwürdiger Interessent
    • Easyjet hinter Ryanair, Lizenzen und Struktur als Hürde
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Easyjet auf 'Underweight' - Ziel 340 Pence
    Foto: Patrick Pleul - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Easyjet mit einem Kursziel von 340 Pence auf "Underweight" belassen. Harry Gowers sieht die US-Investmentgesellschaft Castlelake, die erste Überlegungen für ein Kaufgebot für die britische Fluggesellschaft bestätigt hat, als glaubwürdigen Interessenten. Castlelake habe eine Historie im europäischen Airline-Sektor, schrieb er am Montag. Die Aktie der britischen Billigfluggesellschaft habe sich auch wegen des Nahost-Konflikts seit Jahresbeginn deutlich schwächer als die der Konkurrentin Ryanair entwickelt, und auch in den vergangenen fünf Jahren hinke sie dieser hinterher, was Fragen über die Unternehmensstrategie aufwerfe. Angesichts dessen sowie des erheblichen Potenzials zur Freisetzung von Werten seien Übernahmespekulationen nichts Neues. Allerdings könnten sich die Eigentümerstruktur und die Frage europäischer Lizenzen für Castlelake als US-Unternehmen als Stolpersteine erweisen./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 00:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 01:54 / BST

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    Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,05 % und einem Kurs von 4,939 auf Tradegate (01. Juni 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der easyJet Aktie um +17,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 3,82 Mrd..

    easyJet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,6667GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000GBP was eine Bandbreite von -41,13 %/-1,88 % bedeutet.


    Rating: Underweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 340 Euro


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