Deutlicher Kurssprung bei der Salesforce Aktie - 01.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Salesforce. Mit einer Performance von +4,08 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,26 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Salesforce Aktie. Nach einem Plus von +8,26 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 170,50€, mit einem Plus von +4,08 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Salesforce ist ein führender Anbieter von Cloud-CRM-Software. Kernprodukte: Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud, Tableau, Slack. Fokus: Kundenbeziehungsmanagement, Datenanalyse, Automatisierung. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, SAP, Oracle, Adobe, HubSpot. USPs: breite CRM-Plattform, starkes Ökosystem, AppExchange, hohe Integrations- und Skalierbarkeit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Salesforce Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +4,29 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salesforce Aktie damit um +8,15 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,84 %. Im Jahr 2026 gab es für Salesforce bisher ein Minus von -25,21 %.

Salesforce Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,15 % 1 Monat +8,84 % 3 Monate +4,29 % 1 Jahr -26,88 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Salesforce Aktie

Stand: 01.06.2026, 08:10 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Salesforce vor allem um Kursentwicklung, Fundamentales und Bewertung. Vorbörslich minus 1,4%; einige hoffen auf einen grünen Tag, andere warnen vor enttäuschendem Ausblick. Positiv: Q1/2027-Beats bei Umsatz und Non-GAAP-EPS, starke Margen sowie hoher Cashflow, KI-Dynamik als Treiber. Negativ: Wachstum bleibt moderat, Aktie reagiert oft verhalten. Fazit: solides, profitables Unternehmen; valuations fair, Sentiment gemischt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Salesforce eingestellt.

Informationen zur Salesforce Aktie

Es gibt 818 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 134,01 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,84 %. Microsoft notiert im Plus, mit +2,68 %. Oracle notiert im Plus, mit +3,25 %. SAP legt um +1,17 % zu

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Ob die Salesforce Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salesforce Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.