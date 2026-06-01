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    Besonders beachtet!

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    ServiceNow Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 01.06.2026

    Am 01.06.2026 ist die ServiceNow Aktie, bisher, um +7,97 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ServiceNow Aktie.

    Besonders beachtet! - ServiceNow Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 01.06.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    ServiceNow ist ein US-Softwareanbieter für Cloud-basierte Workflow- und IT-Service-Management-Plattformen. Kernprodukte: Now Platform, ITSM, HR-, Customer- und Risk-Workflows. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS-Segment. Wichtige Konkurrenten: Salesforce, Microsoft, Atlassian, BMC. USP: tiefe Workflow-Automatisierung, breite Integrationen, starke Position im ITSM-Kernmarkt.

    Wie hat sich die ServiceNow-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von ServiceNow. Mit einer Performance von +7,97 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +14,26 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ServiceNow Aktie. Nach einem Plus von +14,26 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 115,20. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in ServiceNow investiert war, konnte einen Gewinn von +29,93 % verbuchen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ServiceNow Aktie damit um +28,78 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +49,47 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -13,40 % verloren.

    ServiceNow Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +28,78 %
    1 Monat +49,47 %
    3 Monate +29,93 %
    1 Jahr -35,01 %
    Stand: 01.06.2026, 08:11 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur ServiceNow Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale/technische Aspekte der ServiceNow-Aktie. Beiträge diskutieren Einstiegskurse (ca. 74€), laufende Kursgewinne, sowie KI-getriebenes Wachstumspotenzial und eine höhere Bewertung. Technische Diskussionen nennen Widerstände bei 140–150$, Vorbörsen-Gewinn von ca. 10% und Rotationen von Cash in Softwarewerte. Zukünftige Chancen werden optimistisch eingeschätzt (1–2 Jahre).

    Zur ServiceNow Diskussion

    Informationen zur ServiceNow Aktie

    Es gibt 1 Mrd. ServiceNow Aktien. Damit ist das Unternehmen 111,12 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,47 %. IBM notiert im Plus, mit +4,72 %. Microsoft notiert im Plus, mit +2,68 %. Oracle legt um +2,72 % zu

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    Ob die ServiceNow Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ServiceNow Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ServiceNow

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    +29,93 %
    -35,01 %
    +12,46 %
    +45,68 %
    +771,11 %
    +2.787,22 %
    ISIN:US81762P1021WKN:A1JX4P
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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