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Adobe Aktie steigt am 01.06.2026 kräftig
Am heutigen Handelstag konnte die Adobe Aktie bisher um +4,84 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Adobe Aktie.
Adobe ist ein führender Softwareanbieter für Kreativ-, Marketing- und Dokumentenlösungen. Kernprodukte: Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, Premiere Pro), Acrobat/Sign, Experience Cloud. Starke Marktstellung im Kreativsegment mit Abo-Modell. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, Apple, Canva, Figma, Salesforce. USP: breites Ökosystem, Industriestandard im Kreativbereich, tiefe Integration und Cloud-Services.
Adobe aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 01.06.2026
Die Adobe Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +4,84 % auf 232,95€. Damit gewinnt die Aktie +10,75 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,19 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Adobe Aktie. Nach einem Plus von +7,19 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 232,95€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?
Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Adobe einen Gewinn von +3,98 % verbuchen.
Allein seit letzter Woche ist die Adobe Aktie damit um +8,83 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,53 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Adobe um -23,30 % verloren.
Adobe Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+8,83 %
|1 Monat
|+8,53 %
|3 Monate
|+3,98 %
|1 Jahr
|-36,45 %
Informationen zur Adobe Aktie
Es gibt 404 Mio. Adobe Aktien. Damit ist das Unternehmen 94,16 Mrd. € wert.
Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Autodesk, Salesforce und Co.
Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,67 %. Salesforce notiert im Plus, mit +3,47 %. Alphabet notiert im Minus, mit -0,02 %. Microsoft legt um +2,68 % zu Oracle notiert im Plus, mit +2,72 %.
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Ob die Adobe Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adobe Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.