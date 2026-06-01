Microsoft Aktie steigt - 01.06.2026

Die Microsoft Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +2,63 % auf 395,95€. Damit gewinnt die Aktie +10,15 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,24 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Microsoft Aktie. Nach einem Plus von +5,24 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 395,95€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Microsoft ist ein globaler Software- und Cloud-Konzern. Kernprodukte: Windows, Office 365, Azure, LinkedIn, GitHub, Xbox, KI-Plattformen (u.a. via OpenAI-Integration). Starke Marktstellung in Betriebssystemen, Produktivitätssoftware und Cloud (Top-3). Wichtige Konkurrenten: Apple, Google, Amazon, Salesforce. USP: tiefe Verzahnung von Office, Azure und KI, enorme Entwickler- und Unternehmenskundenbasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +20,59 % bei Microsoft.

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Allein seit letzter Woche ist die Microsoft Aktie damit um +9,10 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,73 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Microsoft eine negative Entwicklung von -3,98 % erlebt.

Microsoft Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,10 % 1 Monat +12,73 % 3 Monate +20,59 % 1 Jahr -1,23 %

Informationen zur Microsoft Aktie

Stand: 01.06.2026, 08:11 Uhr

Es gibt 7 Mrd. Microsoft Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,94 Bil. € wert.

Umweltverbände und NGOs haben den großen KI-Unternehmen vorgeworfen, die Klimafolgen ihrer Anwendungen schönzurechnen. Technologiekonzerne rechtfertigten den enormen Energiehunger ihrer neuen Rechenzentren oft mit dem Argument, Künstliche …

So schlagen sich die Wettbewerber von Microsoft

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,22 %. Apple notiert im Minus, mit -0,84 %. Alphabet notiert im Minus, mit -0,02 %. IBM legt um +4,72 % zu Oracle notiert im Plus, mit +3,25 %.

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Ob die Microsoft Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microsoft Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.