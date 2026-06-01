NVIDIA Aktie steigt um +2,24 % - 01.06.2026

Die NVIDIA Aktie kann am heutigen Handelstag um +2,24 % auf 185,40€ zulegen. Das sind +4,06 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die NVIDIA Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,42 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 185,40€, mit einem Plus von +2,24 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in NVIDIA investiert war, konnte einen Gewinn von +25,64 % verbuchen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -1,21 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,30 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +16,41 % gewonnen.

NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,21 % 1 Monat +9,30 % 3 Monate +25,64 % 1 Jahr +58,82 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

Stand: 01.06.2026, 08:12 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nvidia-Kursentwicklung, Bewertung und Liquidität: Diskussion über Freitagschluss bei 211,14 USD, Intraday-Spitzen über 217 USD, vorbörsliche Einbrüche unter 212 USD und angebliche Nachbörsenstütze mit ~52 Mio. Aktien. Kritik an Thin-Liquidität/Algo-Volatilität und Warnungen vor Überbewertung (Cisco‑2000-Vergleich) stehen gegen Argumente zu starken Fundamentaldaten (ca. 30-facher Umsatzanstieg 2020–2026), fairer Preis ~300 USD (Forward-KGV ~30) und Einstiegszone unter ~205 USD.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,49 Bil. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von NVIDIA

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,50 %. Intel notiert im Minus, mit -0,27 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -1,51 %. Broadcom legt um +2,41 % zu

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Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.