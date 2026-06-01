Entwicklungsministerin Alabali Radovan reist in den Libanon

BERLIN (dpa-AFX) - Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan reist heute mit ihrem norwegischen Kollegen Åsmund Grøver Aukrust in den Libanon. Die SPD-Politikerin will sich vor Ort ein Bild von den Auswirkungen des Krieges zwischen der Hisbollah und Israel machen. Alabali Radovan machte vor ihrem Abflug deutlich, dass sie ein Zeichen der Solidarität setzen will. Zugleich verlangte sie ein Ende der Gewalt.

"Deutschland steht an der Seite der Menschen im Libanon", erklärte Alabali Radovan. "Klar ist aber: Die Menschen brauchen mehr als Soforthilfe - sie brauchen Frieden, Stabilität und eine Zukunftsperspektive. Vertriebene müssen in ihre Heimat zurückkehren können. Dafür braucht es einen verlässlichen Waffenstillstand und ein Ende des Krieges."