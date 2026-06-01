Siemens Energy erholt - Neu auf Goldman-Empfehlungsliste

Rein charttechnisch kann man bei Siemens Energy seit Ende April durchaus einen kurzfristigen Abwärtstrendkanal einzeichnen, das ist nicht falsch gesehen. Dennoch ist deine Aussage zu endgültig und dafür verfrüht.





Die Folge tieferer Hochs passt dazu: ~192 Hoch, danach niedrigere Hochs und zuletzt der harte Abverkauf auf ~159





Kurzfristig hat die Bewegung damit eine klar abwärtsgerichtete Struktur. Aber die wichtigere Frage ist welcher Zeithorizont ist relevant? Denn genau da trennt sich meiner Meinung nach eine „beginnende Trendwende“ von der „Konsolidierung innerhalb eines übergeordneten Aufwärtstrends“.

Warum ich aktuell eher noch von „Konsolidierung/Repricing“ sprechen würde? Weil mehrere Dinge gegen einen klassischen „echten Trendbruch“ sprechen:

- der Abverkauf war extrem schnell (eher Flush als langsamer Verfall)

- kein klarer fundamentaler Bruch

- der übergeordnete Trend davor war sehr stark

- die Branche selbst zeigt ähnliche Schwäche/Rotation (z.B. auch GE Vernova etc.)

Für mich sieht das daher eher aus wie ein überhitzter Trend und nun Abkühlung/Repricing, als wie ein struktureller Langfrist-Abwärtstrend.

Was man trotzdem nicht schönreden sollte, der Chart ist kurzfristig etwas angeschlagen, solange tiefere Hochs entstehen und der Bereich 175–180 nicht zurückgeholt wird.

Also kurzfristig abwärtsgerichteter Kanal, aber übergeordnet eher weiterhin Konsolidierung innerhalb eines starken vorherigen Aufwärtstrends.





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