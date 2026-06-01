AKTIE IM FOKUS
Siemens Energy erholt - Neu auf Goldman-Empfehlungsliste
- Siemens Energy erholt sich auf Tradegate deutlich
- Goldman Sachs nimmt Aktie in Conviction List auf
- Kurs 2026 stieg um 59 Prozent seit Tief 2023
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Siemens Energy haben am Montagmorgen zu den aktivsten Werten auf der Handelsplattform Tradegate gezählt. Die Papiere der Bayern erholten sich mit 165,26 Euro über ein Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss. Zeitweise waren sie am Freitag erstmals seit Anfang April wieder unter 160 Euro abgetaucht, hatten aber kurz vor ihrer 100-Tage-Durchschnittslinie dann abgedreht.
Für Auftrieb sorgte zum Juni-Start der Platz auf der "European Conviction List - Directors' Cut", den die Investmentbank Goldman Sachs den Aktien gewährte. Analyst Ajay Patel geht davon aus, dass mit der Geschäftsjahresbilanz die mittelfristigen Ziele aufgestockt werden und es auch Neues zu den Ausschüttungen an die Aktionäre geben wird. Patel liegt mit seiner operativen Ergebnisschätzung für 2030 um zehn Prozent über dem Konsens. Siemens Energy sieht er als "strukturellen Gewinner" in Zeiten steigenden Strombedarfs von KI-Rechenzentren und höherer Investitionen in Netzwerktechnologie.
Siemens Energy hatten im April einen Höchststand von 191,66 Euro erreicht und damit 2026 zwischenzeitlich erneut 59 Prozent zugelegt. Seit dem Tiefpunkt im Herbst 2023 hatten sie sich damit fast verdreißigfacht./ag/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,04 % und einem Kurs von 165,4 auf Tradegate (01. Juni 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -7,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,78 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 131,98 Mrd..
Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 210,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 225,00EUR was eine Bandbreite von +21,26 %/+36,41 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0
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Rein charttechnisch kann man bei Siemens Energy seit Ende April durchaus einen kurzfristigen Abwärtstrendkanal einzeichnen, das ist nicht falsch gesehen. Dennoch ist deine Aussage zu endgültig und dafür verfrüht.
Die Folge tieferer Hochs passt dazu: ~192 Hoch, danach niedrigere Hochs und zuletzt der harte Abverkauf auf ~159
Kurzfristig hat die Bewegung damit eine klar abwärtsgerichtete Struktur. Aber die wichtigere Frage ist welcher Zeithorizont ist relevant? Denn genau da trennt sich meiner Meinung nach eine „beginnende Trendwende“ von der „Konsolidierung innerhalb eines übergeordneten Aufwärtstrends“.
Warum ich aktuell eher noch von „Konsolidierung/Repricing“ sprechen würde? Weil mehrere Dinge gegen einen klassischen „echten Trendbruch“ sprechen:
- der Abverkauf war extrem schnell (eher Flush als langsamer Verfall)
- kein klarer fundamentaler Bruch
- der übergeordnete Trend davor war sehr stark
- die Branche selbst zeigt ähnliche Schwäche/Rotation (z.B. auch GE Vernova etc.)
Für mich sieht das daher eher aus wie ein überhitzter Trend und nun Abkühlung/Repricing, als wie ein struktureller Langfrist-Abwärtstrend.
Was man trotzdem nicht schönreden sollte, der Chart ist kurzfristig etwas angeschlagen, solange tiefere Hochs entstehen und der Bereich 175–180 nicht zurückgeholt wird.
Also kurzfristig abwärtsgerichteter Kanal, aber übergeordnet eher weiterhin Konsolidierung innerhalb eines starken vorherigen Aufwärtstrends.
Technische Indikatoren wie der Relative Strength Index lagen in der 14-Tage-Betrachtung um die 42 bis 54, was eher neutral ist. Der Average True Range hat sich in den letzten 20 Tagen bei etwa 3,59 Euro eingependelt, was einer Schwankung von rund 3,36 % entspricht – also moderate Volatilität. Der Trend zeigt insgesamt weiterhin nach oben, obwohl es kurzfristige Konsolidierungen gab.
Fundamental gesehen haben sich die Geschäftszahlen verbessert: Siemens Energy steigerte den Gewinn pro Aktie auf 0,79 Euro im letzten Quartal und erzielte einen Umsatzanstieg von über 8 %. Analysten erwarten ein beschleunigtes Umsatzwachstum von rund 12 % jährlich bis 2026. Die Aktie hat seit Jahresbeginn etwa 24 % zugelegt. Insgesamt signalisiert der Markt derzeit ein Outperform-Rating, und die Konsensschätzungen erwarten einen weiteren Wertzuwachs. Sollte die Aktie über bestimmte Widerstände klettern, könnte sich dieser Trend weiter bestätigen.
Diese Kombination aus positiven technischen Signalen und verbesserten Fundamentaldaten spricht für eine fortlaufend positive Entwicklung.