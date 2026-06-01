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    AKTIE IM FOKUS

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    Siemens Energy erholt - Neu auf Goldman-Empfehlungsliste

    Für Sie zusammengefasst
    • Siemens Energy erholt sich auf Tradegate deutlich
    • Goldman Sachs nimmt Aktie in Conviction List auf
    • Kurs 2026 stieg um 59 Prozent seit Tief 2023
    AKTIE IM FOKUS - Siemens Energy erholt - Neu auf Goldman-Empfehlungsliste
    Foto: Sebastian Kahnert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Siemens Energy haben am Montagmorgen zu den aktivsten Werten auf der Handelsplattform Tradegate gezählt. Die Papiere der Bayern erholten sich mit 165,26 Euro über ein Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss. Zeitweise waren sie am Freitag erstmals seit Anfang April wieder unter 160 Euro abgetaucht, hatten aber kurz vor ihrer 100-Tage-Durchschnittslinie dann abgedreht.

    Für Auftrieb sorgte zum Juni-Start der Platz auf der "European Conviction List - Directors' Cut", den die Investmentbank Goldman Sachs den Aktien gewährte. Analyst Ajay Patel geht davon aus, dass mit der Geschäftsjahresbilanz die mittelfristigen Ziele aufgestockt werden und es auch Neues zu den Ausschüttungen an die Aktionäre geben wird. Patel liegt mit seiner operativen Ergebnisschätzung für 2030 um zehn Prozent über dem Konsens. Siemens Energy sieht er als "strukturellen Gewinner" in Zeiten steigenden Strombedarfs von KI-Rechenzentren und höherer Investitionen in Netzwerktechnologie.

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    Siemens Energy hatten im April einen Höchststand von 191,66 Euro erreicht und damit 2026 zwischenzeitlich erneut 59 Prozent zugelegt. Seit dem Tiefpunkt im Herbst 2023 hatten sie sich damit fast verdreißigfacht./ag/stk

    Siemens Energy

    +1,73 %
    -7,49 %
    -9,78 %
    +2,13 %
    +91,89 %
    +585,85 %
    +525,19 %
    +668,23 %
    ISIN:DE000ENER6Y0WKN:ENER6Y
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,04 % und einem Kurs von 165,4 auf Tradegate (01. Juni 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -7,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 131,98 Mrd..

    Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 210,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 225,00EUR was eine Bandbreite von +21,26 %/+36,41 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von Siemens Energy: Diskussion über einen kurzfristigen Abwärtstrendkanal seit Ende April mit tieferen Hochs (aktuelle Kurse ~159–191€), Unterstützungen bei ~152–163€ und Widerständen ~171–183€. Streit, ob das eine Konsolidierung/Repricing innerhalb eines übergeordneten Aufwärtstrends oder ein echter Trendbruch ist. Fundamentale Aspekte: verbesserte Zahlen (EPS 0,79€, Umsatz +8%), Rekord-Auftragsbestand, Gamesa nahe Break‑even und möglicher Verkauf als bedeutender Kurstreiber; Branchenrotation schwächt Windwerte.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.

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    dpa-AFX
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