Iran-Schock trifft Hausmarkt: Preise in Großbritannien fallen

Im Monatsvergleich sanken die Hauspreise um 0,6 Prozent, nachdem sie im April noch um 0,4 Prozent gestiegen waren. Dies war der erste monatliche Rückgang im Jahr 2026. Der Rückgang fiel stärker aus als die von FXStreet prognostizierte Konsens von 0,2 Prozent. Der durchschnittliche Hauspreis in Großbritannien lag im Mai bei 278.024 GBP (321.169 Euro), gegenüber 278.880 GBP im April.

Das Wachstum der Hauspreise in Großbritannien hat sich im Mai deutlich verlangsamt und die Preise sind zum ersten Mal in diesem Jahr im Monatsvergleich gesunken, da die Unsicherheit aufgrund des Konflikts im Nahen Osten das Verbrauchervertrauen belastete, wie Daten der Nationwide Building Society am Montag zeigten. Der Nationwide-Hauspreisindex zeigte, dass das jährliche Hauspreiswachstum im Mai von 3,0 Prozent auf 1,7 Prozent zurückging.

Der Chefökonom von Nationwide, Robert Gardner, sagte, der Wohnungsmarkt habe angesichts steigender Energiepreise und höherer Marktzinsen infolge des Krieges im Iran und der darauffolgenden Schließung der Straße von Hormuz an Dynamik verloren: "Angesichts der Unsicherheit, die durch die Entwicklungen im Nahen Osten und den darauf folgenden Anstieg der Energiepreise und Marktzinsen verursacht wurde, war ein gewisser Verlust an Dynamik zu erwarten."

Er stellte fest, dass das Verbrauchervertrauen seit Beginn des Konflikts deutlich nachgelassen hat. Der GfK-Gesamtvertrauensindex fiel im April auf den niedrigsten Stand seit Ende 2023 und erholte sich im Mai nur geringfügig. Die Stimmung auf dem Wohnungsmarkt habe sich ebenfalls verschlechtert, sagte Gardner und verwies auf Daten der Royal Institution of Chartered Surveyors, wonach die Anfragen neuer Käufer im März stark zurückgegangen und auch im April weiterhin stark negativ gewesen seien.

Gardner sagte, die Bezahlbarkeit von Wohnraum habe sich in den letzten Jahren verbessert, da das Einkommenswachstum das Wachstum der Hauspreise übertroffen habe und die Kreditkosten gesunken seien. Während die Marktzinsen in den letzten Monaten gestiegen sind, stellte er fest, dass die Swap-Sätze, die die Preisgestaltung von Hypotheken mit festem Zinssatz beeinflussen, "weiterhin deutlich unter den Höchstständen von 2023 liegen und im Großen und Ganzen dem Niveau von 2024 entsprechen, was lediglich eine teilweise Umkehrung der früheren Gewinne bedeutet".

Gardner ergänzte: "Dies gibt uns die Zuversicht, dass, wenn der jüngste Schock relativ schnell vorübergeht und sich die Energiepreise in den kommenden Quartalen normalisieren, auch eine kurzfristige Abschwächung des Wohnungsmarktes nur von kurzer Dauer sein wird."

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Währung EUR/GBP wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 0,865GBP auf Forex (01. Juni 2026, 08:51 Uhr) gehandelt.