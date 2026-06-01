Grande Portage Resources treibt laufende Projektstudien und Feldarbeiten voran, um die Entwicklung des Goldprojekts New Amalga voranzutreiben

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 1. Juni 2026 / Grande Portage Resources Ltd. (TSXV:GPG)(OTCQX:GPTRF)(FSE:GPB) („Grande Portage“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Projekt-Update zum Goldkonzessionsgebiet New Amalga in der Nähe von Juneau, Alaska, bekannt zu geben.

Zusätzlich zum Bohrprogramm 2026 laufen derzeit zahlreiche technische Studien und Umweltfeldprogramme unter Einbeziehung mehrerer branchenführender Beratungsunternehmen, von denen die meisten ihren Sitz in Alaska haben. Diese Aktivitäten liefern wichtige Inputs für die Umweltprüfung und das Genehmigungsverfahren, die das Unternehmen bei den staatlichen und bundesstaatlichen Aufsichtsbehörden einleiten wird, um die Entwicklung des Bergbaubetriebs zu ermöglichen.

Zu den aktuellen und geplanten Aktivitäten für die Feldsaison 2026 gehören:

Planung der Zufahrtsstraße – RESPEC (Anchorage, AK / Juneau, AK)

Technische Planung und geotechnische Untersuchungen für die Zufahrtsstraße, für die das Unternehmen derzeit eine Wegerechtsvereinbarung beim Bundesstaat Alaska beantragt. Dieser erste Straßenabschnitt befindet sich auf staatlichem Land, sodass mit dem Bau ohne Genehmigung der Bundesbehörden begonnen werden kann. Dies hat den unmittelbaren Vorteil, dass ein Umschlagplatz für Bohrmaterialien und ein Hubschrauberlandeplatz deutlich näher am Projektstandort eingerichtet werden können als die derzeitigen Einrichtungen in Juneau.

Gewässeruntersuchungen – Alaska Dept of Fish & Game (Juneau, AK)

Die Fortsetzung der Felduntersuchungen und Probenahmen zur Dokumentation der aquatischen biologischen Bedingungen im Projektgebiet ist erforderlich, um künftige Fischhabitatgenehmigungen des ADF&G sowie andere staatliche und bundesstaatliche Genehmigungen zu begründen und um eine Planung für eine Mine zu unterstützen, die den Fischhabitat und die Fischpassage schützt. Diese Arbeiten werden vom Alaska Dept of Fish & Game im Auftrag von Grande Portage durchgeführt.

Klimabewertung – Stantec Consulting Services (verschiedene Standorte)

Bewertung der aktuellen und potenziellen zukünftigen Klimabedingungen im Projektgebiet, um technische und ökologische Kriterien für Schneefall, Niederschlagsereignisse und andere Faktoren festzulegen. Dies wird die Planung der Anlagen und der damit verbundenen Umweltkontrollen beeinflussen sowie in den Umweltprüfungsprozess gemäß dem Bundesgesetz NEPA einfließen.

Archäologische und kulturelle Ressourcenuntersuchungen – Stephen R. Braund & Associates (Anchorage, AK)

Umfassende Felduntersuchungen zur Identifizierung historischer oder archäologischer und kultureller Stätten in der Nähe des Projekts, um den Alaska Historic Preservation Act und Abschnitt 106 des National Historic Preservation Act (NHPA) einzuhalten.

Vogel- und Wildtieruntersuchungen – Stantec Consulting Services (Wasilla, AK)

Identifizierung von Nist- und Lebensräumen für Adler, Habichte und Marmelalken sowie Erhebungen zu terrestrischen Wildtieren wie Bergziegen unter Einsatz einer Kombination aus Luftbildaufnahmen, Begehungen und automatisierten Sensoren wie Mikrofonen und Wildkameras. Diese Arbeiten fließen in das NEPA-Verfahren des Bundes sowie in die Genehmigungsverfahren des Bundes und des Bundesstaates Alaska ein.

Geochemische Charakterisierung und Rückverfüllungsuntersuchungen – Stantec Consulting Services (Denver, CO)

Untersuchungen an Kernproben aus New Amalga, die alle wichtigen Gesteinsarten der Lagerstätte repräsentieren, um festzustellen, ob diese langfristig reaktiv sein könnten (säurebildend oder metallauslaugend). Frühere, begrenzte Untersuchungen, die 2020–2021 an einer kleinen Anzahl von Wandgesteinsproben aus New Amalga durchgeführt wurden, zeigten vielversprechende vorläufige Ergebnisse und belegten bei allen getesteten Proben ein signifikantes Netto-Säureneutralisationspotenzial. Es werden auch Tests an zerkleinerten und zementierten Bohrkernproben durchgeführt, um die Festigkeit und die geochemischen Eigenschaften der geplanten Verfüllung der Mine (zementierte Gesteinsverfüllung) zu bestimmen, die aus Abraum aus der Erschließung von New Amalga und Ausschuss aus der Erzsortierung hergestellt werden soll.

Geologische Gefahrenuntersuchungen – Stantec Consulting Services (verschiedene Standorte)

Bewertung des Projektgebiets zur Identifizierung potenzieller Risikozonen für Lawinen, Erdrutsche, Überschwemmungen, seismische Ereignisse und andere Gefahren, die als Grundlage für die Platzierung und Gestaltung der Mineninfrastruktur dienen sowie wichtige Inputs für den Genehmigungsprozess liefern.

Bau von Wetterstationen – Boreal Services (Anchorage, AK)

Bau von zwei Wetterstationen zur Erfassung von Wetterdaten wie Temperatur, Niederschlag, Wind, Sonneneinstrahlung, relativer Luftfeuchtigkeit und Staubkonzentration in der Umgebungsluft. Diese Daten sind wichtig für die technische Planung der Infrastruktur der Mine und liefern wichtige Informationen für die Beantragung einer Genehmigung zur Luftqualitätskontrolle beim Alaska Department of Conservation. Eine Sondergenehmigung wurde vom US Forest Service erteilt, und die Bauarbeiten werden im Laufe des Sommers durchgeführt.

Bewertung der Freizeitnutzung – McKinley Research Group (Anchorage, AK / Juneau, AK)

Bewertung der bestehenden öffentlichen Freizeitnutzung des Gebiets rund um das Projekt, um die NEPA-Umweltprüfung zu unterstützen und sicherzustellen, dass der Projektplan die Freizeitinfrastruktur wie Wanderwege und Campingplätze schützt.

Messung des Flussabflusses – Brailey Hydrologic LLC (Anchorage, AK)

Installation von Messgeräten am Herbert River innerhalb des Projektgebiets, um Messungen des Flussdurchflusses zu ermöglichen, die in die Planung der Anlagen für die Mine und zukünftige APDES-Genehmigungsanträge beim Alaska Department of Conservation einfließen. Die vorläufige Installation wurde im Mai 2026 abgeschlossen, die Integration der Datenübertragung mit der geplanten nahegelegenen Wetterstation soll noch in diesem Sommer fertiggestellt werden.

Erhebungen zu empfindlichen, seltenen und invasiven Pflanzen – Stantec Consulting Services (Wasilla, AK)

Identifizierung von Pflanzenarten, die gemäß den Bewirtschaftungsplänen des US Forest Service möglicherweise Schutzmaßnahmen erfordern, sowie von invasiven Arten im Projektgebiet, die Maßnahmen zur Verhinderung einer Ausbreitung während der Bau- und Betriebsphase erfordern könnten.

Untersuchung traditioneller und subsistenzwirtschaftlicher Nutzungen – Stephen R. Braund & Associates (Anchorage, AK)

Eine detaillierte Literaturrecherche zur traditionellen und aktuellen Subsistenznutzung in der Projektumgebung, einschließlich Konsultationen und Kontaktaufnahmen mit Stammesregierungen und Alaska Native Corporations. Die Interviews sollen kulturelle Ressourcen (z. B. Lager, Hütten, Pfade, Grabstätten, indigene Ortsnamen) sowie aktuelle und traditionelle Subsistenznutzungen im und in der Nähe des Projektgebiets erfassen.

Probenahme von Oberflächenwasser – Nortech Engineering (Juneau, AK)

Die Fortsetzung und Erweiterung einer mehrjährigen Analyse der Wasserqualität sowohl stromaufwärts als auch stromabwärts der potenziellen Minen liefert eine Ausgangsbasis vor Baubeginn für die künftige Genehmigung durch das Alaska Pollutant Discharge Elimination System (APDES).

Verkehrserhebungen und Straßenuntersuchungen – RESPEC (Anchorage, AK)

Fahrzeugzählungen zur Erfassung der Ausgangsverkehrslage entlang des Glacier Highway im Projektgebiet, Modellierung und Bewertung der Auswirkungen des Projekts auf die Verkehrslage sowie Bewertung des Zustands von Straßen und Brücken für den Transport des abgebauten Materials zum Lastkahnanlegeplatz.

Abgrenzung von Feuchtgebieten und Böden – Stantec Consulting Services (Wasilla, AK)

Die Kartierung der Ausdehnung von Feuchtgebieten und anderen potenziell unter die Jurisdiktion fallenden Gewässern im Projektgebiet ist eine wichtige Grundlage für die Planung der Anlagen für die Minen, um Auswirkungen auf Gewässer zu vermeiden und zu minimieren, die gemäß dem US-amerikanischen Clean Water Act unter die Jurisdiktion der USA fallen. Die Arbeiten der diesjährigen Phase 2 werden die verbleibenden Projektgebiete abdecken, die nicht in der Abgrenzung der letztjährigen Phase 1 enthalten waren, und als Grundlage für die Gestaltung des oberirdischen Layouts der Mine sowie für die künftige Genehmigung gemäß Abschnitt 404 des Clean Water Act durch das US Army Corps of Engineers dienen.

Ian Klassen, President und CEO, kommentiert: „Wir freuen uns, mit dieser umfangreichen Liste von Projektstudien und Felduntersuchungen voranzukommen, während wir das Projekt New Amalga dem behördlichen Prüfungsverfahren auf Landes- und Bundesebene zuführen. Die von uns ausgewählten Unternehmen sind alle führend in ihren jeweiligen Fachgebieten, wobei ein großer Teil der Arbeiten von Teams mit Sitz in Alaska durchgeführt wird, die über umfangreiche Erfahrung als Betreiber in der Region verfügen.“

Projektzusammenfassung:

Das Goldprojekt New Amalga liegt nur 25 km von Alaskas Hauptstadt Juneau und 6 km von einer asphaltierten Straße entfernt. Die Ressource kann in mehrere Richtungen erweitert werden und verfügt über eine angedeutete Ressource von 1.438.500 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 9,47 g/t Au (4.726.000 Tonnen) und eine vermutete Ressource von 515.700 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 8,85 g/t Au (1.813.000 Tonnen).

Das aktuelle Entwicklungskonzept, wie in der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) mit Stichtag 11. Februar 2026 beschrieben, sieht einen kleinen Untertagebergbau vor, bei dem das Material zur Verarbeitung durch einen Dritten abtransportiert wird, sodass keine Goldgewinnungsanlage oder ein Tailings-Lager vor Ort erforderlich ist.

Diese Konfiguration bietet mehrere Vorteile:

- Macht den Bau einer Goldgewinnungsanlage überflüssig, minimiert den Platzbedarf der Mine, den Strombedarf und reduziert die CAPEX-Kosten für den Bau des Projekts.

- Macht die Errichtung einer Tailings-Entsorgungsanlage vor Ort überflüssig, da keine Tailings entstehen würden.

- Macht permanente Abraumlagerstätten überflüssig. Der bei der Minenerschließung anfallende Abraum würde als Stollenverfüllung in die unterirdischen Stollen zurückgeführt werden.

- Keine Verwendung chemischer Reagenzien für die Goldverarbeitung vor Ort.

- Reduziert den Flächenverbrauch und die Gesamtumweltbelastung drastisch.

- Erleichtert die Stilllegung und Rekultivierung nach dem Bergbau erheblich.

- Vereinfacht die Umweltprüfung und das Genehmigungsverfahren.

Projekt-Highlights:

- Eine 100%ige Beteiligung am Goldprojekt New Amalga, das sich in der Nähe der Infrastruktur nur 25 km nördlich von Juneau (Alaska) und 6 km von einer ganzjährig befahrbaren asphaltierten Straße entfernt befindet (Abb. 2)

- Hervorragende Wirtschaftlichkeit, wie von der NI 43-101-konformen vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (Stichtag 11. Februar 2026) belegt

o Basisfall (Base Case) mit einem Goldpreis von 3.200 US$/oz: Kapitalwert (NPV5) nach Steuern von 721 Mio. US$, interner Zinsfuß (IRR) nach Steuern von 56 %

o Aufwärtsfall (Upside Case) mit einem Goldpreis von 5.000 US$/oz: NPV5 nach Steuern von 1.557 Mio. US$, IRR nach Steuern von 91 %

- Das Konzessionsgebiet beherbergt mindestens 8 große, lange, goldhaltige mesothermale Erzgänge

- 240 Bohrlöcher von 55 Bohrplattformen mit einer Gesamtlänge von ca. 65.000 m bestätigen ein großes Gold-Quarz-System

- Proben aus früheren Bohrungen brachten Ergebnisse von mehreren Unzen in verschiedenen Erzgängen. Ausgewählte Proben umfassen:

Erzgang Deep Trench: 15,3 m mit einem Gehalt von 37,1 g/t Au, 8,3 m mit einem Gehalt von 58,6 g/t Au, 11,6 m mit einem Gehalt von 28,3 g/t Au

Erzgang Goat: 2,1 m mit einem Gehalt von 74,2 g/t Au, 6,3 m mit einem Gehalt von 15,7 g/t Au

Erzgang Main: 3,1 m mit einem Gehalt von 79,2 g/t Au, 2,1 m mit einem Gehalt von 37,2 g/t Au, 3,1 m mit einem Gehalt von 13,9 g/t Au

Erzgang Ridge: 1,5 m mit einem Gehalt von 43,0 g/t Au, 1,5 m mit einem Gehalt von 29,2 g/t Au

Erzgang Sleeping Giant: 2,1 m mit einem Gehalt von 15,4 g/t Au, 3,2 m mit einem Gehalt von 20,7 g/t Au

Siehe Abb. 1 unten für die ungefähren Standorte ausgewählter Abschnitte.

- Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung (MRE) des Unternehmens gemäß NI 43-101 mit Gültigkeitsdatum 17. Juli 2024 weist eine angedeutete Ressource von 1.438.500 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 9,47 g/t Au (4.726.000 Tonnen) sowie eine vermutete Ressource von 515.700 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 8,85 g/t Au (1.813.000 Tonnen) sowie eine angedeutete Ressource von 891.600 Unzen Silber mit einem Durchschnittsgehalt von 5,86 g/t Ag (4.726.000 Tonnen) sowie eine vermutete Ressource von 390.600 Unzen Silber mit einem Durchschnittsgehalt von 7,33 g/t Silber (1.813.000 Tonnen) aus.

- Die Lagerstätte ist nach Norden, Süden und in die Tiefe hin offen.

- Schlitzproben aus dem Oberflächenaufschluss des Erzgangs Goat ergaben 129,02 g/t Gold (3,76 opt) und 290 g/t Gold (8,46 opt) mit 224 g/t Silber (6,53 opt).

- Die LiDAR-Untersuchung des Konzessionsgebiets ergab zahlreiche Ziele – die ersten getesteten Ziele bestätigten Goldvorkommen.

- Es wurden hervorragende metallurgische Ausbeuten von bis zu 98,2 % erzielt.

- Abschluss einer mehr als 6-jährigen umweltbezogenen Ausgangsuntersuchung der Wasserqualität.

- Die aktuelle Entwicklungsstrategie sieht einen kleinen Untertagebergbau mit externer Verarbeitung durch Dritte vor, wodurch keine Mühle oder Tailings-Lagerstätte vor Ort erforderlich ist. Diese Konfiguration reduziert die Kapitalkosten, minimiert die Umweltbelastung des Projekts erheblich und erleichtert die Genehmigungserteilung.

- Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit Goldbelt Inc. (einer nach dem Alaska Native Claims Settlement Act gegründeten Alaska Native Corporation) über die Entwicklung eines Erz-Exportterminals in Cascade Point, einem privaten Grundstück von Goldbelt, das nur 22 km vom Projektstandort entfernt liegt.

Abb. 1: Ungefährer Standort der ausgewählten Abschnitte

Abb. 2: Standort des Goldprojekts New Amalga

Kyle Mehalek, P.E., ist der qualifizierte Sachverständige (QP) im Sinne von NI 43-101 und hat die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Mehalek ist im Sinne von NI 43-101 unabhängig von Grande Portage.

Über Grande Portage:

Grande Portage Resources Ltd. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des Projekts New Amalga Mine konzentriert, das aus der Herbert Gold-Entdeckung etwa 25 km nördlich von Juneau, Alaska, hervorgegangen ist. Das Unternehmen hält eine 100%ige Beteiligung am Konzessionsgebiet New Amalga. Das Goldvorkommen New Amalga ist in Länge und Tiefe offen und beherbergt mindestens sechs Hauptkomposit-Erzgang-Verwerfungsstrukturen, die Quarz-Sulfid-Erzgänge mit Bandstruktur enthalten. Das Projekt liegt innerhalb des 160 km langen Juneau Gold Belt, in dem bereits über acht Millionen Unzen Gold gefördert wurden.

Die aktualisierte NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung (MRE) des Unternehmens wurde mit einem Cutoff-Gehalt von 2,5 Gramm pro Tonne Gold (g/t Au) auf Basis der Mineralressourcen erstellt und umfasst: eine angedeutete Ressource von 1.438.500 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 9,47 g/t Au (4.726.000 Tonnen); und eine vermutete Ressource von 515.700 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 8,85 g/t Au (1.813.000 Tonnen) sowie eine angedeutete Ressource von 891.600 Unzen Silber mit einem Durchschnittsgehalt von 5,86 g/t Ag (4.726.000 Tonnen); und eine vermutete Ressource von 390.600 Unzen Silber mit einem Durchschnittsgehalt von 7,33 g/t Silber (1.813.000 Tonnen). Die MRE wurde von Dr. David R. Webb, Ph.D., P.Geol., P.Eng. (DRW Geological Consultants Ltd.), mit einem Stichtag vom 17. Juli 2024 erstellt.

IM NAMEN DES BOARDS

„Ian Klassen“

Ian M. Klassen

President & Chief Executive Officer

Tel: (604) 899-0106

E-Mail: Ian@grandeportage.com

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Quelle: Grande Portage Resources Limited

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