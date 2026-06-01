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Continentale Versicherung / Continentale Versicherungsverbund: ...
- Wachstum 2025 und Umsatz erstmals 5,10 Mrd Euro
- Kapitalanlageergebnis 692 Mio bei 28,06 Mrd Bestand
- 100 Jahre Continentale und Fokus auf Nachhaltigkeit
Continentale Versicherungsverbund: 5-Milliarden-Euro-Marke überschritten
Dortmund (ots) - Der Continentale Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit wuchs 2025 stärker als der Markt. Zudem überschritt er erstmals die 5-Milliarden-Euro-Umsatzmarke. Die Beitragseinnahmen im selbst abgeschlossenen Geschäft stiegen um 7,3 Prozent (Markt +6,6 Prozent) auf 5,10 Milliarden Euro.
Die Ertragslage der Unternehmensgruppe mit den Marken Continentale, EUROPA und Mannheimer bleibt auf hohem Niveau. Aus dem Kapitalanlagebestand von 28,06 Milliarden Euro erzielte der Konzern 2025 ein Kapitalanlageergebnis von 692 Millionen Euro. Das Bruttoergebnis des Verbundes liegt mit 637 Millionen Euro leicht über dem Vorjahreswert. Vom Rohergebnis in Höhe von 587 Millionen Euro fließen 91 Prozent an die Versicherten, unter anderem in Form von Beitragsrückerstattungen. Das Eigenkapital stockte der Konzern im vergangenen Geschäftsjahr um 56 Millionen Euro auf 1,16 Milliarden Euro auf.
Hundert Jahre Verlässlichkeit und Vertrauen als Fundament
In diesem Jahr begeht der Verbund ein besonderes Jubiläum: Die Continentale Krankenversicherung a.G. feiert ihren 100. Geburtstag. Der Vorstand sieht den Verbund hundert Jahre nach der Gründung der
Muttergesellschaft im Januar 1926 auch langfristig gut gerüstet: "Wir sind als ein Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit gegründet worden und dies auch immer geblieben. So tragen wir
Verantwortung über Generationen hinweg - für unsere Mitglieder, Vertriebspartner und Mitarbeitenden", sagt Vorstandsvorsitzender Dr. Gerhard Schmitz. "Unsere über Jahrzehnte gewachsene
Unternehmenskultur mit Werten wie Verlässlichkeit, Verantwortung und Vertrauen bildet das Fundament für den weiteren gemeinsamen Erfolg, gerade in unsicheren Zeiten wie diesen."
Ausgezeichneter Partner für Vermittler
Wie verlässlich und zukunftsgerichtet der Verbund seinen Vertriebspartnern zur Seite steht, unterstreichen etliche Auszeichnungen. Zum Beispiel würdigte der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) die Continentale in seinem Fairness-Rating für Versicherungsvertreter mit der Gesamtnote "sehr gut".
Auch freie Vermittler fühlen sich von der Continentale bestens umsorgt: Beim "AssCompact Award - Maklerservice 2025" sicherte sich die Gesellschaft in der Kategorie "KV & Pflege" wieder den
ersten Platz und im Bereich "Private Vorsorge / Biometrie" den dritten Platz.
Neuausrichtung der Vertriebe
Um die Vertriebspartner künftig noch gezielter zu betreuen und Synergien zu nutzen, hat der Verbund 2025 die Maklervertriebe der Continentale und Mannheimer zusammengeführt. Die neue Struktur soll
außerdem die Marktposition in der Kompositversicherung schärfen. Des Weiteren will der Verbund seine Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit durch die Bündelung des Ausschließlichkeitsvertriebes seiner
Gesellschaften stärken.
Starker Arbeitgeber, starke Verantwortung
Der Continentale Versicherungsverbund erfreut sich auch als Arbeitgeber hoher Attraktivität. So verlieh ihm der Verein Total E-Quality im Jahr 2025 zum vierten Mal
in Folge das Prädikat für Gleichstellung von Frauen und Männern. Er zählt außerdem laut einer aktuellen Studie des Analyse- und Beratungshauses ServiceValue zu den drei besten Ausbildungsbetrieben
unter den Versicherern in Deutschland.
Im Reputationsranking der Versicherungsbranche des IMWF für das Jahr 2025 verbesserte sich der Verbund maßgeblich auf Platz 4. Überdurchschnittlich gut bewertet wurde er vor allem in den Bereichen
Arbeitgeberattraktivität und Nachhaltigkeit.
Aspekte der Nachhaltigkeit spielen auch eine zunehmend wichtige Rolle bei der Produktgestaltung und in der Kapitalanlage. Eindrucksvoll sichtbar wird die hohe Bedeutung dieses Themas für das
Unternehmen am Direktionsstandort in Dortmund: Der 2025 bezogene Continentale Campus erhielt die Gold-Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB).
Wieder kräftiges Neugeschäft in der Krankenversicherung
Auf langfristig ausgerichtetes Handeln legt die vor hundert Jahren gegründete Continentale Krankenversicherung als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit traditionell großen Wert. Ende 2025 weist
sie Beitragseinnahmen von 2,09 Milliarden Euro aus; das sind 9,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch im Neugeschäft konnte sie erneut deutlich zulegen. Der Versichertenbestand nahm um 2,0 Prozent auf
1,3 Millionen Personen zu.
Die Angebote des Dortmunder Krankenversicherers überzeugen weiterhin nicht nur Kunden, sondern auch unabhängige Analysten mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Beispielsweise erhielt
die Krankenvollversicherung PREMIUM im aktuellen Spezialranking des Handelsblattes in Zusammenarbeit mit der Ratingagentur Franke und Bornberg die Bestnote "exzellent". Die betriebliche
Krankenversicherung - ein weiterhin stark wachsendes Zielgruppensegment der Gesellschaft - wurde zuletzt unter anderem vom Euro-Magazin und von Focus Money in Kooperation mit dem Deutschen Finanz
Service Institut (DFSI) als beste am Markt ausgezeichnet.
Lebensversicherung mit starkem Wachstum
Das Geschäftsfeld Lebensversicherung konnte der Verbund kräftig ausbauen. Die Sparte legte im vergangenen Jahr um 6,5 Prozent auf 1,60
Milliarden Euro zu. Ausschlaggebend für diese positive Entwicklung ist die Continentale Lebensversicherung AG. Sie weist 2025 ein Beitragsplus von 8,6 Prozent auf 1,27 Milliarden Euro aus.
Entsprechend ihrer Strategie, langfristiges Wachstum in erster Linie über laufende Beiträge zu erwirtschaften, ist der Anteil der Einmalbeiträge an den gesamten Beitragseinnahmen mit 12,3 Prozent
bei der Continentale relativ gering. Im Markt beläuft sich dieser Anteil Ende 2025 auf 33,3 Prozent.
Nach wie vor setzt die Gesellschaft auf eine umfangreiche Produktpalette - mit Fokus auf die Absicherung der Arbeitskraft und die Altersvorsorge. In den maßgeblichen unabhängigen Ratings geht sie
regelmäßig als Top-Anbieter hervor. Ihre starke Position in der Altersvorsorge stellte sie zum Beispiel unlängst beim Deutschen Versicherungs-Award unter Beweis, bei dem sie in vier Kategorien
Top-3-Platzierungen erreichte.
Ihre Schwestergesellschaft EUROPA Lebensversicherung wurde beim gleichen Award zum vierten Mal in Folge zum besten Anbieter in der Altersvorsorge gekürt. Dieser Geschäftsbereich des Kölner Direktversicherers entwickelte sich auch 2025 positiv, insbesondere das Neugeschäft mit fondsgebundenen Rentenversicherungen zog weiter an. Aber auch im Segment Risikolebensversicherungen war die Nachfrage höher als im Vorjahr, sie konnte die natürlichen Abläufe allerdings nicht vollständig ausgleichen. So reduzierten sich die Beitragseinnahmen der EUROPA Lebensversicherung 2025 geringfügig auf 338 Millionen Euro.
Beitragssteigerungen in der Schaden- und Unfallversicherung
Die drei Schaden- und Unfallversicherer des Continentale Versicherungsverbundes erzielten insgesamt einen Anstieg der Beitragseinnahmen von 5,5 Prozent auf 1,40 Milliarden Euro.
Am kräftigsten legten die Beitragseinnahmen des Serviceversicherers Continentale Sachversicherung AG zu. Sie erhöhten sich um 9,3 Prozent auf 692 Millionen Euro. Die deutliche Zunahme resultiert
wie im Markt auch aus Tarifanhebungen in der Kraftfahrtversicherung. Zudem wuchs insgesamt der Versicherungsbestand der Gesellschaft.
Die EUROPA Versicherung verbuchte den stärksten Beitragszuwachs ebenfalls in der Sparte Kraftfahrt. Die gesamten Beitragseinnahmen des Direktversicherers stiegen insgesamt um 7,3 Prozent auf 240
Millionen Euro.
Dagegen gingen die Beitragseinnahmen der Mannheimer Versicherung um 0,5 Prozent auf 470 Millionen Euro zurück. Erhebliche Beitragssteigerungen ergaben sich auch hier im Versicherungszweig Kraftfahrt. Einen Beitragssprung verzeichnetet der Zielgruppenversicherer darüber hinaus bei seinen Markenprodukten, wie zum Beispiel BELMOT für Oldtimerbesitzer. Beitragsrückgänge ergaben sich aufgrund von Bestandssanierungen, die im Gegenzug zu einer erheblichen Verbesserung der Schaden-Kosten-Quoten in den betreffenden Sparten führten.
So entwickelte sich die Schaden-Kosten-Quote der drei Sachversicherer insgesamt erfreulich. Sie sank gegenüber dem Vorjahr um fast 10 Prozentpunkte auf 91,6 Prozent.
Weiterhin heben sich die drei Sachgesellschaften auch in Ratings positiv von anderen Marktteilnehmern ab. Zum Beispiel erhielt die Rechtsschutzversicherung ConJure der Continentale Anfang 2026 das
Prädikat "Fairste Konditionen" in einer Studie von ServiceValue in Zusammenarbeit mit Focus Money. In einer weiteren Fairness-Studie dieser Kooperationspartner schnitt die Mannheimer 2025 wieder
durchgängig mit Spitzenbewertungen wie "Fairstes Preis-Leistungs-Verhältnis" ab. Die EUROPA überzeugte im vergangenen Jahr unter anderem Stiftung Warentest, ihre Kfz-Versicherung bekam die Bestnote
"Beitragsniveau: Weit besser als der Durchschnitt".
Über den Continentale Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit
Im Continentale Versicherungsverbund haben sich starke Partner zusammengeschlossen: Die Continentale Versicherung bietet privaten und gewerblichen Kunden modernen Schutz aus einer Hand. Die
Mannheimer Versicherung AG ist auf maßgeschneiderte Lösungen für anspruchsvolle Privatkunden und das mittelständische Gewerbe spezialisiert. Abgerundet wird das Angebot durch die Direktversicherer
EUROPA Versicherungen.
Das Handeln des Verbundes ist geprägt vom Gedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit. Muttergesellschaft ist die Continentale Krankenversicherung a.G., die in diesem Jahr ihr
hundertjähriges Bestehen begeht. Im Mittelpunkt stehen für die Unternehmen die Bedürfnisse der Versicherten, Vertriebspartner und Mitarbeitenden. Oberster Grundsatz ist es, seriös, vorausschauend
und partnerschaftlich zu agieren.
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.continentale.de .
Pressekontakt:
Roya Omid-Fard
Leiterin Markenkommunikation und Presse
Tel.: 0231/919-1208
mailto:presse@continentale.de
http://www.continentale.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/12076/6285404 OTS: Continentale Versicherung
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Wenn die Krise überstanden ist, kann wieder aufgefüllt werden.
Das hat man am Beispiel der Türkei gut gesehen. (Käufer - Not-Verkäufer - dann wieder Käufer)
Genau das ist der Sinn von Gold. Ist trotzdem keine Einbahnstraße. Ich bin mit dem Verlauf mehr als happy.
Anscheinend lebst du nach dem Pipi-Langstrumpf-Motto und machst dir die Welt, wie sie dir gefällt. Hat aber halt leider nichts mit Realismus zu tun, GRILLER! Ich weiß nicht, ob du lesen und verstehen kannst: GOLD stieg innerhalb eines Jahres um 38% und innerhalb der letzten drei Jahre um 133%! Aber wahrscheinlich sind das ja alles nur Fake-News in seinen Augen, da sie ja in allen Medien veröffentlicht wurden. 🤦🏻♂️😂😂😂😂😂
Ich sehe Gold aktuell nicht mehr als reine Inflationswette, sondern als Vertrauenswette gegen die Tragfähigkeit des Dollar- und US-Staatsanleihensystems.
Der Vergleich mit den 1970er-Jahren ist nicht eins zu eins übertragbar, aber die Parallelen sind auffällig. Damals kamen mehrere Faktoren zusammen: Ende von Bretton Woods, Nixon-Schock, Ölkrisen, Iran-Revolution, Afghanistan, Kalter Krieg, hohe Inflation, negative Realzinsen und ein wachsender Vertrauensverlust in Papiergeld. Gold explodierte nicht zufällig, sondern weil ein altes Währungsregime sichtbar zerbrach.
Heute ist die Lage anders, aber strukturell ähnlich gefährlich. Es gibt keinen offiziellen Goldstandard mehr, der brechen könnte. Dafür gibt es einen schleichenden Vertrauensverlust in US-Staatsanleihen und den Dollar als risikolosen Weltanker. Die USA haben dauerhaft sehr hohe Defizite, eine enorme Zinslast und müssen jedes Jahr neue Treasuries in gewaltiger Menge am Markt unterbringen. Genau hier liegt der entscheidende Punkt: Nicht der bestehende Bestand an Treasuries ist das Problem, sondern der zusätzliche jährliche Finanzierungsbedarf.
China wird aus meiner Sicht nur noch so viele Treasuries halten, wie es für Handel, Dollarliquidität und Wechselkursmanagement braucht. China wird die USA nicht mehr freiwillig als Hegemon finanzieren, wenn es Alternativen gibt. Japan bleibt zwar großer Halter, ist aber selbst geschwächt: hohe eigene Schulden, Yen-Druck, Alterung, steigende heimische Renditen. Japan kann Bestände halten, aber es ist fraglich, ob es den zusätzlichen US-Finanzierungsbedarf weiter stark mitträgt. BRICS-Staaten, besonders sanktionsgefährdete Länder, haben ohnehin immer weniger Anreiz, große neue Dollarreserven in US-Staatsanleihen aufzubauen. Russland war das Warnsignal: Dollarreserven sind nicht nur Vermögen, sondern politisch verwundbare Forderungen.
Private Käufer können einen Teil auffangen, aber nur zu einem Preis: höhere Renditen. Genau das kann sich die USA aber nur begrenzt leisten, weil höhere Renditen die Zinslast weiter erhöhen und das Defizitproblem verschärfen. Am Ende bleibt wahrscheinlich die Fed als indirekter Stabilisator. Das muss nicht immer offen als QE bezeichnet werden. Es kann über Liquiditätsfazilitäten, Repo-Programme, Regulierung, Bilanzpolitik oder andere technische Konstruktionen laufen. Aber der Kern bleibt: Wenn der Markt nicht genug Treasuries zu tragbaren Renditen kauft, muss das System Nachfrage künstlich erzeugen.
Das ist langfristig goldpositiv. Nicht, weil morgen alle Treasuries verkaufen. Das ist gar nicht nötig. Es reicht, wenn China weniger kauft, Japan nicht mehr stark ausweitet, BRICS Gold bevorzugen, private Käufer höhere Renditen verlangen und die Fed stärker eingreifen muss. Dann entsteht genau die Lage, in der Gold als politisch neutrales Reserveasset attraktiver wird.
Darum halte ich einen Goldpreis von 6.000–7.000 USD bis etwa 2028 nicht für übertrieben. Das ist für mich kein Weltuntergangsszenario, sondern ein realistischer bullischer Pfad, wenn die Entdollarisierung langsam weiterläuft, US-Defizite hoch bleiben und Zentralbanken weiter Gold kaufen. 5.000–6.000 USD wäre eher konservativ-plausibel. 7.000–9.000 USD wären bei sichtbarem Treasury- oder Dollarstress möglich. 10.000+ USD wären dann ein echtes Krisenszenario mit offenem Vertrauensbruch.
Kurz gesagt: Treasuries verschwinden nicht. Aber sie verlieren ihre Selbstverständlichkeit. Und wenn der Weltanker nicht mehr als risikolos empfunden wird, gewinnt Gold strukturell an Bedeutung.