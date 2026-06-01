Daldrup & Söhne AG veröffentlicht 2025er Jahresabschluss mit deutlicher Renditesteigerung
Daldrup & Söhne AG überzeugt 2025 mit starkem Ergebnis, Rekordauftragsbestand und hohen Investitionen – trotz leichter Verfehlung der Umsatzprognose.
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- Die Gesamtleistung der Daldrup & Söhne AG lag 2025 bei 51,1 Mio. EUR, leicht unter der Prognose von 52 Mio. EUR, hauptsächlich wegen Verschiebung des Geothermieprojekts in Pullach.
- Das EBIT stieg um 25,8 % auf 8,7 Mio. EUR, mit einer EBIT-Marge von 17,1 %, deutlich über der Prognose und Vorjahreswerten.
- Der Konzernjahresüberschuss erhöhte sich um 211 % auf 7,7 Mio. EUR, das Ergebnis je Aktie auf 1,29 EUR.
- Der Auftragsbestand erreichte Ende März 2026 mit 120 Mio. EUR ein Rekordniveau, was die starke Nachfrage im Markt widerspiegelt.
- Das Unternehmen investierte 5,7 Mio. EUR in den Ausbau des Bohrgeräteparks, um die steigende Nachfrage in Geothermie und Exploration zu bedienen.
- Für 2026 prognostiziert die Daldrup & Söhne AG eine Gesamtleistung von ca. 58 Mio. EUR und eine EBIT-Marge zwischen 11,5 % und 13,5 %, bei weiterhin hoher Nachfrage und Auftragslage.
Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Daldrup & Soehne ist am 27.08.2026.
Der Kurs von Daldrup & Soehne lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 25,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,52 % im
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